Il Comune di Diano Marina si prepara ad accogliere un numero crescente di ciclisti grazie alla recente apertura della Ciclovia Tirrenica nei tratti verso Andora e Imperia. Per garantire una convivenza sicura e ordinata tra pedoni e due ruote nel centro storico cittadino, l’Amministrazione, attraverso il settore della Polizia Locale guidato dal Comandante Gabriele Degl’Innocenti, ha predisposto l’installazione di 15 nuovi pannelli informativi destinati a regolamentare l’uso delle biciclette all’interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL) e delle Aree Pedonali Urbane (APU).

L’impatto strategico della Ciclovia Tirrenica

La realizzazione e l’apertura al pubblico della Ciclovia Tirrenica rappresentano per la città un intervento di cruciale importanza. L’infrastruttura è considerata una vera e propria opera strategica, capace di:

Promuovere concretamente la mobilità sostenibile.

Valorizzare le bellezze del territorio.

Incentivare e favorire lo sviluppo turistico locale.

Questo nuovo e gradito flusso turistico e sportivo, tuttavia, andrà inevitabilmente ad aumentare in maniera significativa la presenza di velocipedi nel cuore del centro urbano.

Nuove regole per chi pedala nel centro storico

Proprio per gestire al meglio l’incremento delle due ruote e tutelare tutti i fruitori del centro, si è resa necessaria un’azione informativa chiara e immediata. Il progetto prevede il posizionamento di totem in alluminio sagomati, dalle dimensioni di 100×100 centimetri.

Questi nuovi supporti visivi avranno una duplice funzione:

Fornire precise indicazioni sul percorso ciclabile.

Illustrare dettagliatamente le informazioni inerenti la corretta condotta che l’utenza su due ruote deve obbligatoriamente mantenere, con un’attenzione speciale rivolta alle aree pedonali.

L’affidamento del servizio

A curare l’intero progetto, partendo dalla creazione grafica e dalla stampa per arrivare fino all’installazione fisica dei pannelli, sarà la “LIME Agenzia Creativa Srls”, realtà con sede proprio a Diano Marina. L’affidamento è avvenuto sulla base delle comprovate ed efficaci esperienze pregresse dell’azienda, che in passato era già stata incaricata con piena soddisfazione dall’Ente per la gestione di alcuni eventi di promozione legati proprio alla nuova Ciclovia Tirrenica.