Ogni prima domenica del mese, il suggestivo Lungomare Argentina a Bordighera si trasforma in un vero e proprio crocevia in cui si incontrano l’Arte e la Cultura, la Storia e la Tradizione. L’appuntamento fisso è con l’iniziativa “Bordighera Città d’Arte”, un affascinante mercatino dedicato agli appassionati e ai curiosi, interamente organizzato e promosso dal Circolo Ricreativo Culturale AnticoDoc.

Un tuffo nel passato sul mare

La manifestazione rappresenta un’occasione imperdibile per cittadini e turisti di passeggiare all’aria aperta alla ricerca di oggetti unici e ricchi di fascino. Il mercatino, infatti, anima regolarmente la passeggiata proponendo una ricca e variegata selezione di articoli che spaziano in diversi settori:

Antiquariato.

Collezionismo.

Vintage.

Informazioni e contatti utili

L’evento organizzato da AnticoDoc rinnova il suo appuntamento con cadenza mensile, cadendo esattamente ogni prima domenica del mese nella cornice di Bordighera. Per chiunque desiderasse ricevere ulteriori dettagli sulla manifestazione, o per mettersi direttamente in contatto con il Circolo Ricreativo Culturale AnticoDoc, gli organizzatori hanno messo a disposizione i seguenti recapiti ufficiali:

Telefono: 338.7262822.

338.7262822. E-mail: anticodoc.liguria@gmail.com.

anticodoc.liguria@gmail.com. Pagina Facebook: Anticodoc Liguria.