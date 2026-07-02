L’amministrazione comunale di Diano Marina spinge sull’acceleratore per rilanciare e rafforzare la comunicazione degli eventi in programma per l’estate e l’autunno 2026. Al fine di sopperire alla carenza di personale interno all’Ufficio Turismo e garantire una pubblicizzazione capillare e decisa degli appuntamenti, il Comune ha deciso di affidare a un partner esterno alcuni servizi di promozione grafica e di distribuzione sul territorio.

L’affidamento e gli obiettivi

L’incarico per curare parte dell’attività promozionale del Comune è stato affidato all’agenzia “Immedia” di Carlo Ferraro, realtà con sede nella vicina Diano Castello. La scelta è ricaduta su questa ditta in virtù della sua comprovata esperienza, affidabilità e professionalità. L’obiettivo primario di questa collaborazione è rendere l’azione di promozione turistica sempre più incisiva, valorizzando al meglio sia i singoli eventi in cartellone sia l’immagine del territorio.

Il piano degli interventi promozionali

Per assicurare la massima visibilità alle manifestazioni, l’intervento prevede una ricca serie di iniziative pratiche e la produzione di materiali pubblicitari specifici. Di seguito, nel dettaglio, tutti gli interventi che verranno realizzati:

Predisposizione dei contenuti (testi, informazioni, immagini e loghi), elaborazione grafica e stampa di ben 10.000 copie di una brochure a 12 facciate, dedicata all’intero calendario delle manifestazioni estive e autunnali.

Realizzazione in formato digitale del programma settimanale degli appuntamenti per i mesi di luglio e agosto, inclusa la stesura di brevi testi descrittivi per ogni singolo evento.

Elaborazione grafica e stampa digitale di 45 manifesti (formato 70×100) e 400 locandine (formato A3) per promuovere iniziative specifiche concordate con l’Ufficio Turismo.

Realizzazione grafica e fornitura di un grande pannello (formato 130×150 cm) che verrà posizionato sulla cancellata esterna di Villa Scarsella, per illustrare gli spettacoli previsti in questa suggestiva location.

Fornitura, progettazione grafica e installazione di due striscioni (uno dedicato alle iniziative di luglio e uno a quelle di agosto, formato 92×194 cm) destinati al totem informativo situato nel centro cittadino.

Distribuzione in Riviera e supporto tecnico

Il lavoro non si limiterà alla sola creazione dei materiali, ma si estenderà a una capillare distribuzione “fisica”. Il materiale promozionale verrà veicolato presso le strutture ricettive della città e all’interno dei principali uffici di informazione turistica del territorio (coprendo un’area che spazia da Albenga fino a Bordighera), interagendo costantemente con il locale Ufficio IAT di Diano Marina.

Infine, l’agenzia garantirà un supporto grafico continuo all’Ufficio Turismo, mettendosi a disposizione per risolvere qualsiasi esigenza urgente legata alla sistemazione di file, loghi o immagini nel corso della stagione.