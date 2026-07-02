Una pesante sanzione da 5.100 euro per la violazione del Codice della Strada e la conseguente impossibilità di saldare il conto in un’unica soluzione a causa di difficoltà economiche. È quanto accaduto a un automobilista a Tortona, sanzionato lo scorso 24 marzo 2026 dalla Polizia Municipale cittadina. Di fronte alla richiesta d’aiuto documentata dal cittadino, il Comune ha ufficialmente accordato la possibilità di estinguere l’importo totale di 5.142,86 euro attraverso un piano di pagamento rateizzato.

L’infrazione e la richiesta di aiuto

L’episodio ha avuto origine all’inizio della primavera, quando il personale del Comando di Polizia Municipale ha elevato un accertamento a carico del trasgressore per la violazione dell’articolo 135 (commi 1 e 11) del Codice della Strada. Trovandosi in una situazione economica disagiata, l’automobilista non ha potuto avvalersi della facoltà di pagare l’importo in misura ridotta del 30% entro i primi cinque giorni dalla notifica.

Rendendosi conto di non riuscire a saldare in un’unica soluzione l’intera cifra, lo scorso 20 maggio 2026 il cittadino ha presentato un’istanza formale al Comando. Alla richiesta è stata allegata anche la dichiarazione dei redditi, necessaria per comprovare l’effettiva difficoltà economica e richiedere l’applicazione della normativa pensata per tutelare i cittadini in situazioni di disagio (che prevede che le rate non possano essere inferiori a 100 euro ciascuna).

L’approvazione e il piano di rientro

Valutata attentamente la documentazione e la reale capacità del trasgressore di corrispondere le somme dovute, il Responsabile del Settore Polizia Municipale, Orazio Massimiliano Di Stefano, ha accolto la richiesta. Il piano di rientro approvato ammonta complessivamente a 5.142,86 euro: la cifra comprende la sanzione originaria di 5.100 euro a cui si aggiungono 42,86 euro di interessi previsti dalla legge per le dilazioni di pagamento.

Per agevolare il cittadino, compresa l’eventuale attivazione di una domiciliazione bancaria, è stato stabilito il versamento mensile. Tutti i pagamenti dovranno transitare tramite il circuito PagoPA, utilizzando gli appositi avvisi. I versamenti potranno essere eseguiti attraverso le seguenti modalità:

Direttamente agli sportelli del Comando di Polizia Municipale di Tortona (in Via Anselmi, 9), accessibili dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 13:00, con un’apertura aggiuntiva il giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30.

Presso tutti i punti di pagamento fisici abilitati sul territorio cittadino, come sportelli bancari, tabaccherie e ricevitorie.

Le conseguenze in caso di insolvenza

La concessione del beneficio, tuttavia, prevede regole estremamente rigide a tutela dell’ente creditore. L’Amministrazione comunale ha infatti stabilito che l’eventuale mancato pagamento della primissima rata, oppure il salto di due rate successive, comporterà l’automatica decadenza del piano di rateizzazione.

Qualora dovesse verificarsi questa situazione, il verbale originario diventerà in automatico un titolo esecutivo per una cifra decisamente più alta (corrispondente alla metà del massimo edittale previsto per la specifica violazione), importo dal quale verranno comunque decurtate le somme eventualmente già versate a titolo di rata.