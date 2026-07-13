Il profondo contributo del territorio piemontese alla storia religiosa, civile e sociale dell’intera nazione sarà al centro di un importante appuntamento culturale ad Alessandria. Mercoledì 15 luglio 2026, a partire dalle ore 17.30, la splendida cornice di Palatium Vetus ospiterà l’incontro intitolato “Piemonte: terra di papi, santi sociali e grandi testimonianze di virtù”. L’evento si inserisce all’interno del calendario delle celebrazioni ufficiali per la Festa del Piemonte 2026, rassegna promossa dal Consiglio regionale.

Un’occasione di riscoperta nel cuore di Alessandria

L’iniziativa, segnalata dall’Ufficio Stampa della Diocesi locale, intende offrire alla cittadinanza una preziosa occasione per riscoprire e riflettere sulle radici del territorio e sulle figure storiche che ne hanno plasmato l’identità nel corso dei secoli. Ad accogliere il pubblico e i partecipanti sarà la prestigiosa sede di Palatium Vetus, i cui spazi sono stati messi a disposizione per la manifestazione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

I relatori dell’incontro

Per approfondire il ricco patrimonio di testimonianze e di virtù che ha reso grande il Piemonte, l’evento si avvarrà degli interventi di un qualificato parterre di esperti. Al tavolo dei relatori siederanno infatti:

Monsignor Luciano Pacomio , vescovo emerito di Mondovì.

, vescovo emerito di Mondovì. Don Cesare Silva , professore di Storia della Chiesa.

, professore di Storia della Chiesa. Roberto Livraghi, noto storico alessandrino.