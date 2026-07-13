I Comuni di Triora, Molini di Triora e Montalto Carpasio fanno rete per valorizzare l’immenso patrimonio naturalistico ed enogastronomico dell’Alta Valle Argentina. Prende così il via il progetto “Bici in Comune 2026”, un ricco cartellone che unisce sport, natura e sapori locali attraverso escursioni guidate gratuite e tour su due ruote tra le storiche sagre della zona. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con CNA e con la partecipazione finanziaria di Sport e Salute e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha l’obiettivo di rendere i comuni dell’entroterra ligure più smart e attivi, offrendo a residenti e turisti un’esperienza immersiva unica.

Un calendario per tutti i gusti: sport e tradizione

Il programma di quest’anno propone un totale di 9 escursioni guidate gratuite in bicicletta (affrontabili sia su strada che in mountain bike ed e-bike). Ad arricchire questa offerta sportiva e naturalistica, sono previsti speciali tour con tappe enogastronomiche organizzati in concomitanza con le sagre tradizionali della zona.

Tutte le uscite saranno condotte da accompagnatori cicloturistici esperti. L’organizzazione ha inoltre pensato a chi non possiede un mezzo proprio: saranno infatti messe a disposizione 7 e-bike. Per ogni appuntamento, il ritrovo è fissato alle ore 9:00, con la formula che prevede il pranzo incluso e il rientro nel corso del pomeriggio.

I Tour Enogastronomici (In bici tra le Sagre)

Questi appuntamenti speciali uniscono la passione per il ciclismo ai sapori tipici locali:

23 Agosto: Montalto Ligure – Carpasio – Colle d’Oggia – Montalto Ligure (24 km, 850 m D+ | Strada/E-bike). L’escursione si terrà in occasione della Sagra della Frandura.

Montalto Ligure – Carpasio – Colle d’Oggia – Montalto Ligure (24 km, 850 m D+ | Strada/E-bike). L’escursione si terrà in occasione della Sagra della Frandura. 30 Agosto: Montalto Ligure – Carpasio – Glori – Montalto Ligure (20 km, 650 m D+ | MTB/E-MTB). L’escursione si terrà in occasione della Sagra della Carpasina.

Montalto Ligure – Carpasio – Glori – Montalto Ligure (20 km, 650 m D+ | MTB/E-MTB). L’escursione si terrà in occasione della Sagra della Carpasina. 13 Settembre: Molini di Triora – Passo Teglia – Molini di Triora (24 km, 1000 m D+ | Strada/E-bike). L’escursione si terrà in occasione della Sagra della Lumaca.

Le Escursioni in Bicicletta

Il cartellone delle spettacolari uscite naturalistiche in quota prevede le seguenti tappe:

12 Luglio: Molini – Triora – Molini (12 km, 300 m D+ | Strada/E-bike)

Molini – Triora – Molini (12 km, 300 m D+ | Strada/E-bike) 19 Luglio: Passo Mezzaluna – Colle Garezzo (37 km, 1700 m D+ | MTB/E-MTB)

Passo Mezzaluna – Colle Garezzo (37 km, 1700 m D+ | MTB/E-MTB) 1 Agosto: Triora – Creppo – Triora (15 km, 600 m D+ | MTB/E-MTB)

Triora – Creppo – Triora (15 km, 600 m D+ | MTB/E-MTB) 9 Agosto: Passo della Guardia – Collardente (37 km, 1350 m D+ | MTB/E-MTB)

Passo della Guardia – Collardente (37 km, 1350 m D+ | MTB/E-MTB) 12 Agosto: Melosa – Balcone di Marta (22 km, 600 m D+ | MTB/E-MTB)

Melosa – Balcone di Marta (22 km, 600 m D+ | MTB/E-MTB) 16 Agosto: Molini – Drego – Molini (16 km, 750 m D+ | MTB/E-MTB)

Molini – Drego – Molini (16 km, 750 m D+ | MTB/E-MTB) 19 Agosto: Saccarello – Fronte (41 km, 1700 m D+ | E-MTB)

Saccarello – Fronte (41 km, 1700 m D+ | E-MTB) 9 Settembre: Molini – Corte – Molini (10 km, 300 m D+ | MTB/E-MTB)

Molini – Corte – Molini (10 km, 300 m D+ | MTB/E-MTB) 24 Ottobre: Triora – Goina – Triora (17 km, 600 m D+ | MTB/E-MTB)

Come partecipare e informazioni utili

La partecipazione a tutte le escursioni guidate è completamente gratuita, tuttavia la prenotazione è obbligatoria. Le iscrizioni chiudono tassativamente entro le ore 19:00 di due giorni prima del singolo evento.

Per prenotare il proprio posto è possibile contattare (anche via WhatsApp) il numero: 333.9306797.

Per ulteriori informazioni, regolamenti e dettagli specifici sui percorsi, è possibile consultare i siti web ufficiali del progetto e dei comuni partner:

www.sportesalute.eu/biciincomune

www.comune.triora.im.it

www.comune.moliniditriora.im.it

www.comune.montaltocampasio.im.it