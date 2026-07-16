Dal 16 al 19 luglio 2026, la suggestiva cornice di Villa Scarsella a Diano Marina ospiterà la “Sagra Evviva l’Estate”, il tradizionale appuntamento estivo organizzato dall’associazione Famïa Dianese. Quattro serate dedicate alla cucina del territorio e al divertimento all’aria aperta, pronte ad accogliere residenti e turisti nel cuore della Riviera di Ponente.
Cucina tipica e intrattenimento
L’evento punta a valorizzare le eccellenze culinarie locali e a offrire momenti di svago per tutte le età:
- Stand gastronomici: l’apertura delle cucine con l’offerta di piatti tipici liguri è prevista ogni sera a partire dalle ore 19:00.
- Aperitivo in musica: la prima parte di ogni serata, dalle ore 19:30 alle 21:30, sarà accompagnata dalla selezione musicale di Tato DJ.
Il programma dei concerti e degli spettacoli
Ogni serata proporrà un intrattenimento dal vivo differente per far cantare e ballare il pubblico di Villa Scarsella:
- Giovedì 16 luglio: sul palco si esibiranno i Blinders e i Mercenari.
- Venerdì 17 luglio: spazio alla musica italiana con Kikko e la Combriccola del Blasco.
- Sabato 18 luglio: una serata all’insegna del ritmo con la Studio 54 Disco Band.
- Domenica 19 luglio: la chiusura dell’evento sarà aperta da DJ Kenzo, a cui seguirà lo show dei Divina con il loro spettacolo “Dance Story”.