Da oggi. Giovedì 16 al 19 luglio 2026, Diano Marina si prepara a vivere i giorni più importanti dell’anno in occasione della festa patronale della Madonna del Carmine. Per la comunità dianese si tratta una delle ricorrenze più sentite e significative, vissuta con una partecipazione e una devozione paragonabili a quelle del Santo Natale e del Corpus Domini. Il ricco programma unisce i solenni momenti liturgici della Parrocchia di Sant’Antonio Abate alla tradizionale “Sagra Evviva l’Estate” a Villa Scarsella, culminando domenica sera con i grandiosi fuochi d’artificio sulla passeggiata a mare.

Le solenni celebrazioni religiose

Le funzioni liturgiche, cuore della devozione cittadina, si snoderanno in due momenti principali presso la Parrocchia di Sant’Antonio Abate e l’area del porto:

Giovedì 16 luglio (Solennità del Carmine): alle ore 21:00, presso il porto turistico, si terrà la Santa Messa presieduta dal Parroco, seguita dal suggestivo omaggio floreale alla statua sommersa della Madonna “Stella Maris” a cura dell’Associazione Diano Sub.

alle ore 21:00, presso il porto turistico, si terrà la Santa Messa presieduta dal Parroco, seguita dal suggestivo omaggio floreale alla statua sommersa della Madonna “Stella Maris” a cura dell’Associazione Diano Sub. Domenica 19 luglio (Solennità del Carmine): alle ore 11:00 sarà celebrata la Santa Messa solenne. Alle ore 20:30, il Vescovo presiederà la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale; a seguire, prenderà il via la tradizionale processione per le vie del centro cittadino con l’Effigie della Madonna del Carmelo, che si concluderà con l’affidamento della Città e il reverente omaggio delle autorità alla Vergine patrona.

La “Sagra Evviva l’Estate” a Villa Scarsella

In contemporanea alle celebrazioni, da giovedì 16 a domenica 19 luglio l’associazione Famïa Dianese animerà l’area di Villa Scarsella con la “Sagra Evviva l’Estate”:

Gastronomia: gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle ore 19:00 per offrire i migliori piatti tipici della cucina ligure.

gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle ore 19:00 per offrire i migliori piatti tipici della cucina ligure. Aperitivo in musica: dalle ore 19:30 alle 21:30, l’accoglienza e l’intrattenimento musicale saranno curati da Tato DJ.

Il programma dei concerti e degli spettacoli serali

Il palco di Villa Scarsella ospiterà ogni sera un grande evento musicale a partire dalle ore 21:30:

Giovedì 16 luglio: esibizione live dei Blinders e dei Mercenari .

esibizione live dei e dei . Venerdì 17 luglio: tributo alla musica d’autore con Kikko e la Combriccola del Blasco .

tributo alla musica d’autore con e la . Sabato 18 luglio: serata dal ritmo travolgente con la Studio 54 Disco Band .

serata dal ritmo travolgente con la . Domenica 19 luglio: la serata conclusiva vedrà l’apertura musicale affidata a DJ Kenzo, seguita dal celebre show “Dance Story” dei Divina.

Il gran finale: lo spettacolo pirotecnico

A coronamento delle celebrazioni patronali e della giornata più solenne, domenica 19 luglio alle ore 22:30 il cielo sopra la passeggiata di Diano Marina si illuminerà con i tradizionali e attesissimi fuochi artificiali, offrendo uno spettacolo indimenticabile a specchio sul mare per salutare la ricorrenza più amata dalla cittadinanza.