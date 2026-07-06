Il Comune di Diano Marina ha disposto l’avvio di una serie di controlli fonometrici per verificare il livello di inquinamento acustico proveniente da un’attività commerciale nel centro cittadino. La decisione, formalizzata all’inizio di luglio 2026 dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Demanio e Patrimonio, è scaturita a seguito di un esposto relativo ai rumori percepiti in un ambiente abitativo. L’incarico per l’esecuzione delle misurazioni tecniche è stato affidato all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL).

L’intervento dopo le segnalazioni

L’amministrazione comunale della Città degli Aranci si è attivata per rispondere alla problematica sollevata sul territorio. Nello specifico, le verifiche strumentali riguarderanno le immissioni sonore prodotte da sorgenti fisse legate a un determinato esercizio commerciale. Per garantire la massima competenza tecnica e un’accurata misurazione, l’ente ha deciso di demandare l’esecuzione dei rilievi al Dipartimento di Imperia dell’ARPAL.

I dettagli dell’incarico

L’iter amministrativo per l’attivazione del servizio si è concluso con una determinazione ufficiale firmata dalla responsabile di settore, Elena Muscarella. L’operazione gestita dagli uffici comunali prevede i seguenti passaggi:

L’attivazione di una procedura di affidamento diretto per l’espletamento dei necessari rilievi fonometrici.

Il formale impegno di spesa a favore dell’Agenzia Regionale (con sede legale a Genova), attingendo ai fondi del bilancio del corrente esercizio finanziario.

La stipulazione e validazione del contratto tramite modalità elettronica, mediante un apposito scambio di corrispondenza e la sottoscrizione per accettazione da parte dell’ente affidatario.