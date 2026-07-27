Giovedì 30 luglio 2026, Dolcedo si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per il secondo appuntamento della dodicesima edizione della rassegna “Per le vie del Borgo”. A partire dalle ore 21:00, da Piazza San Tommaso, prenderà il via lo spettacolo itinerante “Voci a Mezz’aria”, curato dagli attori del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare, che guiderà il pubblico alla scoperta degli angoli più caratteristici del paese ligure.

Il fascino di Goldoni tra le vie del borgo

Lo spettacolo “Voci a mezz’aria” porterà in scena, all’interno di luoghi insoliti e in forma itinerante, alcune delle figure più celebri e amate nate dalla penna di Carlo Goldoni. Come spiegano gli organizzatori, attraverso “baruffe, intrighi, sotterfugi” si andrà a delineare “una comicità mai oltre le righe, una magia teatrale nelle sere di mezz’estate che non mancherà di divertire il pubblico”.

La rappresentazione, tuttavia, non si limiterà al solo intrattenimento, ma punterà a offrire “un’immagine singolarmente completa delle aspirazioni, delle speranze e delle delusioni della società della epoca di Goldoni e perché no anche della nostra”. L’obiettivo degli attori è quello di utilizzare il teatro e “una risata come antidoto formidabile proprio in un momento in cui tendiamo un po’ tutti ad un individualismo selvaggio”.

Le stazioni teatrali e il programma della serata

Il format itinerante prevede che gli spettatori vengano divisi in gruppi, con partenze scaglionate ogni mezz’ora a partire dalle 21:00. Il punto di ritrovo iniziale per tutti i partecipanti è fissato in Piazza San Tommaso.

Il percorso si snoderà attraverso il paese toccando diverse “stazioni”, ognuna dedicata a un grande classico del teatro goldoniano:

“Arlecchino servitor di due padroni”

“La vedova scaltra”

“La putta onorata”

“La locandiera”

“Gli innamorati”

Al termine del viaggio teatrale attraverso il borgo, tutti i gruppi si ritroveranno nuovamente in Piazza San Tommaso per assistere insieme al gran finale.