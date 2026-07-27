Nelle serate di martedì 28 e mercoledì 29 luglio, il centro storico cittadino sarà interessato da una serie di interventi programmati di disinfestazione mirati al contrasto degli insetti striscianti. Per consentire il regolare svolgimento dei trattamenti e garantire la massima sicurezza alla popolazione, le operazioni si svolgeranno in orario notturno, indicativamente nella fascia compresa tra le ore 22:00 e le 01:30, rendendo necessarie alcune chiusure temporanee sia al traffico veicolare che a quello pedonale.

Il programma degli interventi e le vie interessate

Per agevolare il lavoro degli addetti, le aree sottoposte a trattamento saranno inaccessibili secondo un calendario ben preciso. Di seguito il dettaglio delle modifiche alla viabilità, via per via:

Martedì 28 luglio (dalle ore 22:00 alle 24:00): Chiusura di via Garibaldi. Saranno di conseguenza interdetti gli accessi provenienti da via Palestro, via Salandri e via Lanza.

Chiusura di via Garibaldi. Saranno di conseguenza interdetti gli accessi provenienti da via Palestro, via Salandri e via Lanza. Martedì 28 luglio (dalle ore 22:00 alla 01:00 di mercoledì 29): Chiusura di via Saffi, con accessi bloccati da via Roma, piazza Mazzini, via Bruna, via Trevigi, via Balbo e via Alessandria.

Chiusura di via Saffi, con accessi bloccati da via Roma, piazza Mazzini, via Bruna, via Trevigi, via Balbo e via Alessandria. Tra martedì 28 e mercoledì 29 luglio (dalle ore 24:00 alle 01:30): Chiusura totale di piazza San Francesco, con l’interdizione di tutti gli accessi.

Chiusura totale di piazza San Francesco, con l’interdizione di tutti gli accessi. Mercoledì 29 luglio (dalle ore 22:00 alle 24:00): Chiusura di via Cavour. Saranno vietati gli accessi da via Mameli, via Magnocavallo, via della Rovere e via Piccaroli.

Le raccomandazioni per i cittadini

Per tutta la durata delle operazioni notturne, si raccomanda caldamente ai cittadini di non sostare e di non transitare nelle aree direttamente interessate dai trattamenti di disinfestazione. Si invita inoltre la popolazione ad attenersi scrupolosamente alla segnaletica temporanea posizionata sul posto e a seguire le eventuali indicazioni fornite dal personale incaricato.