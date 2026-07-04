Vale la pena mettere una pedana riscaldante elettrica in un capannone o in una stalla? Sì, quando il problema non è scaldare l’intera aria del locale ma tenere caldi i piedi e la zona dove una persona lavora ferma per ore. È una soluzione di calore localizzato: una superficie calpestabile che si posa a terra, si collega alla rete e riscalda chi vi staziona sopra, senza disperdere energia in tutto il volume.

Chi gestisce un magazzino, un’officina o un locale di servizio in stalla conosce bene la sensazione: il termoventilatore ronza tutto il giorno, in alto fa quasi caldo, ma ai piedi resta il gelo. Questo articolo parte proprio da lì — dal perché certi ambienti restano freddi anche con impianti potenti — e spiega in modo pratico dove e come queste pedane fanno davvero la differenza, con criteri di scelta misurabili e qualche avvertenza di sicurezza.

In sintesi: una pedana radiante è una piastra calpestabile che si appoggia al pavimento e crea un’isola di calore intorno a chi la usa. Conviene quando hai postazioni fisse in locali grandi e dispersivi, dove scaldare tutta l’aria sarebbe lento e costoso. Non sostituisce sempre l’impianto: spesso lo affianca con una temperatura di fondo più bassa.

Perché alcuni ambienti restano freddi anche con impianti potenti

Non è una questione di kilowatt mancanti. È fisica e organizzazione dello spazio. Quando un locale ha pareti poco isolate, soffitti alti e porte che si aprono di continuo, scaldare l’aria diventa una battaglia persa in partenza. Molti capannoni e fienili del nostro territorio, con portoni a scorrimento e altezze importanti, rientrano esattamente in questa categoria.

L’aria calda sale e si stratifica

In un capannone con sei o otto metri di altezza, l’aria riscaldata sale verso il tetto e lì resta. Si crea una stratificazione: in quota la temperatura è gradevole, alla quota delle persone — il primo metro e mezzo — fa ancora freddo. Riscaldare l’aria significa, di fatto, riscaldare soprattutto il vuoto sopra le teste.

Ricambi d’aria e portoni: il calore se ne va

Ogni volta che un portone si apre per far passare un muletto, o che la ventilazione di una stalla fa il suo lavoro, una parte dell’aria calda viene sostituita da aria fredda esterna. In ambienti zootecnici i ricambi d’aria sono necessari per la salute degli animali, quindi inseguire la temperatura dell’aria è doppiamente inefficiente.

Pavimenti freddi e umidi peggiorano il comfort percepito

La temperatura misurata dal termometro non racconta tutto. Su un pavimento in cemento freddo e umido, i piedi perdono calore per conduzione e la sensazione di freddo aumenta, anche quando l’aria segnerebbe valori accettabili. Il comfort percepito dipende dall’irraggiamento delle superfici intorno a noi, non solo dai gradi dell’aria.

Una postazione, un intero locale da scaldare

Il paradosso più comune: c’è un solo operatore al banco d’imballo, ma per scaldarlo si porta in temperatura un volume enorme. Tanta energia, poco risultato dove serve. Da qui nasce l’idea di concentrare il calore sulla persona e sulla sua area di lavoro.

Che cosa sono le pedane riscaldanti elettriche

Si tratta di una piastra calpestabile, alta in genere pochi centimetri, con all’interno un elemento scaldante alimentato dalla rete domestica o industriale. Si appoggia sul pavimento, senza opere murarie, e scalda chi sta in piedi o seduto nelle immediate vicinanze. Alcuni produttori dichiarano un funzionamento per irraggiamento, con il flusso termico orientato verso l’alto e perdite ridotte verso il pavimento: è una voce da controllare nella scheda tecnica del modello specifico, perché non è una caratteristica universale di tutte le pedane.

La logica è opposta a quella di una stufa ad aria. Non si insegue la temperatura dell’intero locale: si crea un’isola di calore dove la persona effettivamente si trova. È lo stesso principio per cui al sole d’inverno si sta bene anche con l’aria fredda — conta l’energia radiante che arriva al corpo. In molte postazioni si usano in modo mirato, accendendole quando la postazione è occupata e spegnendole a fine turno, perché l’obiettivo è il comfort localizzato più che la temperatura dell’intero ambiente.

I vantaggi concreti: comfort, efficienza, controllo

Il primo vantaggio è ovvio ma decisivo: piedi caldi. Quando la superficie su cui si sta diventa tiepida, la sensazione di freddo complessiva cala in modo netto, anche se l’aria resta più fresca. Quando confronti i modelli, verifica la temperatura superficiale dichiarata e come varia con la temperatura ambiente: per le pedane da postazione si trovano valori dichiarati nell’ordine dei 30-40 °C, pensati per il comfort prolungato più che per scaldare in modo aggressivo. Un calore moderato e costante è ciò che serve a chi resta ore nella stessa posizione.

Il secondo vantaggio è energetico. Limitando il riscaldamento alla zona utile, si evita di disperdere calore in un volume che, in molti capannoni, è in gran parte vuoto e mal isolato. Il terzo è gestionale: ogni pedana è una zona indipendente, accesa solo quando la postazione è occupata. In un’officina con tre banchi, scaldare solo i due in uso è una scelta che si traduce direttamente in bolletta.

Va detto con onestà: la pedana non sempre sostituisce l’impianto esistente. Spesso lavora in coppia con esso. Si tiene una temperatura di fondo più bassa per l’intero locale e si affida alle pedane il comfort puntuale. È un approccio ibrido, e in molti casi è il più sensato.

Dove funzionano meglio: casi d’uso reali

Le pedane per postazioni danno il meglio dove ci sono punti di lavoro fissi in ambienti grandi e dispersivi. Qualche esempio concreto, dal mondo che i lettori di questa testata conoscono da vicino.

Magazzini e logistica : banchi di imballo, postazioni di preparazione ordini, zone di etichettatura dove l’operatore resta in piedi per ore.

: banchi di imballo, postazioni di preparazione ordini, zone di etichettatura dove l’operatore resta in piedi per ore. Officine e laboratori : banchi di lavoro, postazioni di controllo qualità, aree di assemblaggio manuale.

: banchi di lavoro, postazioni di controllo qualità, aree di assemblaggio manuale. Stalle e ambienti zootecnici : l’area di lavoro dell’operatore, i locali di servizio e di mungitura, le zone protette dove si svolgono operazioni ripetitive. Qui serve attenzione particolare a umidità e lavaggi, su cui torno più avanti.

: l’area di lavoro dell’operatore, i locali di servizio e di mungitura, le zone protette dove si svolgono operazioni ripetitive. Qui serve attenzione particolare a umidità e lavaggi, su cui torno più avanti. Negozi, banchi informativi, accoglienza in capannoni: chiunque stazioni dietro un bancone in un ambiente non riscaldato uniformemente.

C’è poi il capitolo dei grandi spazi collettivi. Alcuni sistemi modulari nascono proprio per creare pavimenti scaldanti rimuovibili e isole di calore in ambienti di grandi dimensioni — sale riunioni, luoghi di culto, percorsi di visita nei musei — affiancando più moduli per coprire l’area effettivamente frequentata. È in questa logica di calore a zone che si collocano le pedane riscaldanti elettriche e i sistemi di riscaldamento elettrico modulare: anziché portare in temperatura volumi enormi, si delimita la superficie utile e la si scalda dove servono comfort e presenza di persone.

Anche in ambito domestico i locali problematici — garage usati come laboratorio, taverne, seminterrati — rientrano nella stessa categoria: volumi freddi con una zona di reale utilizzo molto più piccola.

Scenari tipici: portoni, ricambi d’aria, lavaggi

Tre situazioni ricorrono in modo quasi sistematico nei locali di lavoro del nostro territorio, e conviene tenerle a mente prima di scegliere. La prima è il portone che si apre più volte all’ora: in una zona di carico-scarico, ogni apertura azzera in pochi minuti il lavoro di un riscaldamento ad aria, mentre una pedana continua a scaldare chi ci sta sopra a prescindere dai ricambi. La seconda è la ventilazione obbligata in stalla e nei locali per alimenti: l’aria viene rinnovata per necessità igieniche, quindi inseguirne la temperatura è inutile, ma una postazione calda per l’operatore resta possibile.

La terza, decisiva, è il lavaggio. In stalla, in caseificio o in officina i pavimenti vengono spesso lavati con getti d’acqua e detergenti: qui la scelta del grado di protezione e del posizionamento dei collegamenti elettrici non è un dettaglio, ma il vincolo principale attorno a cui ruota tutto il resto. Se il locale viene lavato a getto, va deciso prima quale prova di tenuta serve davvero.

Come dimensionare la superficie: tre esempi concreti

Prima dei criteri di acquisto conviene rispondere alla domanda più pratica: quanta superficie calda serve davvero? Dipende dall’area di stazionamento, dalla postura e dall’alternanza tra stare in piedi e stare seduti. Gli esempi che seguono richiamano formati e potenze indicati nelle specifiche dichiarate per alcuni modelli in commercio: i valori variano per marca e destinazione d’uso, quindi vanno presi come ordini di grandezza, non come classi universali.

Sistemi modulari per grandi superfici : nelle specifiche dichiarate per alcuni moduli si trovano formati da circa 52×126 cm con potenza dell’ordine di 90/180 W, pensati per essere affiancati e comporre pavimenti scaldanti rimuovibili. Sono utili dove l’area da coprire è ampia ma a uso non continuo.

: nelle specifiche dichiarate per alcuni moduli si trovano formati da circa 52×126 cm con potenza dell’ordine di 90/180 W, pensati per essere affiancati e comporre pavimenti scaldanti rimuovibili. Sono utili dove l’area da coprire è ampia ma a uso non continuo. Pedane quadrate per postazione : i formati intorno a 95×95 cm, con assorbimenti vicini ai 300 W, possono essere sufficienti in molte postazioni singole, da verificare sul campo in base a quanto l’operatore si sposta davanti al banco.

: i formati intorno a 95×95 cm, con assorbimenti vicini ai 300 W, possono essere sufficienti in molte postazioni singole, da verificare sul campo in base a quanto l’operatore si sposta davanti al banco. Pedane allungate per banchi lunghi o due operatori: per coprire superfici maggiori esistono formati allungati intorno a 195×95 cm, con assorbimenti dichiarati nell’ordine dei 680 W.

Misurare l’area effettiva di stazionamento e confrontarla con questi formati evita due errori opposti — comprare una pedana troppo piccola, su cui i piedi escono dal bordo, o sovradimensionare e spendere energia per scaldare pavimento che nessuno calpesta. Alcuni sistemi modulari permettono di affiancare più moduli per creare isole di calore più ampie; la gestione, con un unico controllo o con controlli separati, dipende dal modello e va verificata.

Come scegliere: i criteri che evitano errori

Qui sta la differenza tra un acquisto che risolve e uno che delude. Sette criteri da valutare prima di firmare l’ordine.

Potenza e resa

Gli assorbimenti variano molto: dai meno di cento watt dei moduli piccoli fino a circa 680 W per i formati più grandi. Su alcuni modelli si leggono rese superficiali dichiarate di 150 o 300 W per metro quadro, su altri valori più alti, fino a 400 W/m². Un modulo singolo può bastare per un operatore; per due persone affiancate o per un banco lungo serve una superficie maggiore, ottenuta con formati grandi o accoppiando più moduli.

Robustezza e portata

In un ambiente operativo la pedana viene calpestata con scarpe antinfortunistiche, urtata, talvolta caricata. Verificate la portata dichiarata: diversi modelli industriali indicano valori nell’ordine dei 150 kg per metro quadro, adeguati al transito pedonale ma non automaticamente al passaggio di transpallet o muletti. Se prevedete carichi su ruote, va verificato esplicitamente con il produttore. Alcune pedane dichiarano anche una resistenza a compressione specifica, utile da confrontare in ambito industriale.

Antiscivolo

In presenza di umidità, polveri o residui di lavorazione, l’aderenza della superficie è una questione di sicurezza, non un dettaglio estetico. Una pedana scivolosa al posto di pavimento già freddo è un rischio in più.

Grado di protezione IP

È il criterio più frainteso, e merita un paragrafo dedicato qui sotto.

Termostato e regolazione

La possibilità di regolare la temperatura, con termostato o centralina, serve sia per il comfort sia per la sicurezza: alcuni sistemi industriali integrano un termostato di sicurezza che limita la temperatura — si trovano, per esempio, soglie dichiarate intorno ai 60 °C — per evitare surriscaldamenti. Diffidate dei prodotti senza alcun controllo termico.

Consumi e modalità d’uso

Il consumo reale dipende dalle ore di accensione. Una pedana da 300 W accesa otto ore assorbe 2,4 kWh al giorno; una da 680 W, sempre otto ore, circa 5,4 kWh. Moltiplicate per il vostro costo dell’energia e avrete una stima onesta, ben più utile delle generiche promesse di basso consumo.

Manutenzione e pulizia

Un vantaggio reale di queste soluzioni è l’assenza di parti idrauliche: niente caldaia, pompe o circuiti d’acqua, quindi manutenzione ordinaria minima. Resta la pulizia, che va fatta rispettando le indicazioni del produttore, soprattutto rispetto all’acqua.

Capire il grado di protezione IP senza farsi ingannare

Il codice IP, definito dalla norma EN/IEC 60529, indica quanto un dispositivo elettrico è protetto da corpi solidi e liquidi. La prima cifra riguarda le polveri e va da 0 a 6; la seconda riguarda i liquidi e va da 0 a 9K, a seconda dello standard applicato. Non è un dettaglio da catalogo: dice se quella pedana sopravvive al vostro ambiente.

Attenzione a un punto che molti confondono. I livelli 5 e 6 della seconda cifra riguardano i getti d’acqua direzionali: IPx5 protegge da getti, IPx6 da getti potenti e acqua di mare. I livelli 7 e 8 riguardano invece l’immersione in acqua ferma — IPx7 fino a un metro per tempi brevi, IPx8 per immersioni prolungate. Sono prove diverse e non si sostituiscono: una pedana IPX7 ha superato la prova di immersione, ma questo non garantisce automaticamente la resistenza a un getto in pressione, e viceversa. Per il lavaggio con idropulitrice, ad esempio, contano i livelli 5-6; per il rischio di allagamento o ristagno conta il 7.

Tradotto in pratica: in una stalla lavata con getti d’acqua e detergenti serve ragionare sulla protezione ai getti e all’umidità, mentre un grado come IP65 — completamente protetto dalle polveri e resistente ai getti a bassa pressione da qualsiasi direzione — racconta una storia diversa rispetto a un IPX7. La prova del getto per l’IP65, secondo la norma, prevede un ugello che spara acqua per alcuni minuti da circa tre metri: simula il lavaggio, non l’immersione. Chiedete sempre quale prova è stata superata e fatevela spiegare in relazione alle vostre procedure di pulizia.

Installazione e sicurezza: cosa verificare prima di collegare

La posa è semplice — la pedana si appoggia a terra senza forare il pavimento — ma il collegamento elettrico no. Alcune verifiche vanno affidate a un elettricista qualificato.

Linea e protezioni : alimentazione adeguata all’assorbimento, interruttore differenziale e messa a terra efficiente. In ambienti umidi questo è imprescindibile.

: alimentazione adeguata all’assorbimento, interruttore differenziale e messa a terra efficiente. In ambienti umidi questo è imprescindibile. Posizionamento dei cavi : il cavo non deve passare dove transitano carrelli o dove rischia schiacciamenti; va protetto e gestito per evitare inciampi.

: il cavo non deve passare dove transitano carrelli o dove rischia schiacciamenti; va protetto e gestito per evitare inciampi. Acqua e detergenti : rispettate il grado IP dichiarato e le istruzioni del produttore prima di puntare un getto verso la pedana o i suoi collegamenti.

: rispettate il grado IP dichiarato e le istruzioni del produttore prima di puntare un getto verso la pedana o i suoi collegamenti. Compatibilità operativa : verificate che la superficie regga le calzature antinfortunistiche e si integri nel flusso di lavoro senza creare ostacoli.

: verificate che la superficie regga le calzature antinfortunistiche e si integri nel flusso di lavoro senza creare ostacoli. Layout e segnaletica: organizzate la postazione in modo che la pedana non diventi un rischio di inciampo per chi passa.

Pedane o altre soluzioni: quando conviene il calore localizzato

Il confronto con termoventilatori, stufe e radianti aerei non ha un vincitore assoluto: dipende dall’obiettivo. Se dovete riscaldare uniformemente persone e materiali in tutto il volume — pensate a un magazzino dove la merce stessa va tenuta in temperatura — la pedana da sola non basta. Serve un impianto che agisca sull’intero ambiente.

Ma se il problema è una o più postazioni fisse dentro un locale grande e disperdente, allora il calore localizzato vince per logica ed economia: scaldate dove c’è la persona, non l’aria che nessuno respira a sei metri d’altezza. E nei casi intermedi funziona bene l’approccio ibrido — temperatura di fondo più bassa per tutto il locale, comfort puntuale affidato alle isole di calore a pavimento. A favore delle pedane gioca anche la posa non invasiva e i costi di impianto in genere contenuti rispetto ai sistemi ad aria o ad acqua, che richiedono opere e circuiti.

Domande frequenti

Quanto consuma una pedana riscaldante elettrica?

Dipende dalla potenza e dalle ore di accensione. Un modulo da 300 W acceso otto ore al giorno assorbe circa 2,4 kWh; uno da 680 W, sempre otto ore, circa 5,4 kWh. Per il costo in bolletta basta moltiplicare i kWh per il proprio prezzo dell’energia. L’uso mirato, acceso solo quando la postazione è occupata, è ciò che rende la soluzione conveniente.

Che differenza c’è tra IP65 e IPX7 per le pedane?

IP65 indica protezione totale dalle polveri e resistenza ai getti d’acqua a bassa pressione da qualsiasi direzione. IPX7 indica resistenza a una breve immersione fino a un metro, ma non specifica la protezione dalle polveri né garantisce la tenuta a un getto in pressione. Sono prove diverse: per i lavaggi con idropulitrice contano i getti, per il rischio di ristagno conta l’immersione.

Le pedane scaldano tutta la stanza o solo la zona dove si sta?

Solo la zona di stazionamento. La loro funzione è creare un’isola di calore intorno alla persona, non portare in temperatura l’intero volume. Per questo sono efficienti negli ambienti grandi e dispersivi, dove scaldare tutta l’aria sarebbe antieconomico.

Serve un elettricista per installarle?

La posa fisica è semplice, perché la pedana si appoggia a terra senza forare il pavimento. Il collegamento elettrico, però, richiede una linea adeguata, interruttore differenziale e messa a terra efficiente: queste verifiche è bene affidarle a un professionista, soprattutto in ambienti umidi.

Si possono collegare più pedane insieme?

Alcuni sistemi modulari permettono di affiancare più moduli per coprire banchi lunghi o postazioni multiple e comporre isole di calore più ampie. La modalità di gestione — un unico controllo oppure controlli separati per zona — dipende dal modello e va verificata sulla scheda tecnica prima dell’acquisto.

Quanto peso reggono? Ci passa un transpallet?

Diversi modelli industriali dichiarano una portata nell’ordine dei 150 kg per metro quadro, adeguata al transito pedonale. Il passaggio di transpallet o muletti, con carichi concentrati su ruote, non è automaticamente coperto: va verificato esplicitamente con il produttore prima dell’acquisto.

Richiedono manutenzione periodica?

L’assenza di caldaia, pompe e circuiti idraulici riduce la manutenzione a poco più della pulizia ordinaria, da fare rispettando le indicazioni del produttore in materia di acqua e detergenti. Restano utili i normali controlli sull’impianto elettrico e sull’integrità dei cavi.

Il messaggio di fondo è semplice e concreto: in un ambiente freddo e difficile da scaldare, ridurre le dispersioni e portare il calore esattamente dove si lavora è quasi sempre la scelta più efficiente. Prima di acquistare, misurate la vostra postazione, stimate le ore di utilizzo, definite il grado di protezione che il vostro ambiente richiede davvero — e confrontate i prodotti su questi numeri, non sulle promesse. Lavorare al caldo, in inverno, non è un lusso: è una condizione che incide sulla salute e sulla produttività di chi quei locali li vive ogni giorno.