Diano Marina fa il pieno di presenze e di entusiasmo. Ieri sera, la piazza del Comune ha registrato un vero e proprio sold out per la serata “Ricordati di me”, il nuovo format condotto dai dianesi Carmine Esposito e Luca Valentini che ha visto come super ospite il cantante Michele. Ma la grande musica dal vivo non si ferma: questa sera, sabato 4 luglio, i riflettori si accenderanno sulla splendida cornice di Villa Scarsella per l’attesa inaugurazione della quindicesima edizione dell’EMD Festival.

Il trionfo in piazza: Diano canta con Michele

La serata di ieri si è rivelata un enorme successo di pubblico. La piazza si è presentata gremita oltre l’inverosimile per accogliere il nuovo format ideato dallo showman Carmine Esposito, che ha magistralmente presentato l’evento affiancato da Luca Valentini. I due talenti dianesi hanno fatto gli onori di casa ospitando un nome storico del panorama artistico nazionale: Gianfranco Michele Maisano, conosciuto da tutti semplicemente come “Michele”.

La celebre voce degli anni ’60, autore di brani intramontabili che hanno segnato la storia della musica italiana come “Se mi vuoi lasciare”, ha regalato ai presenti una performance straordinaria. Nonostante gli 82 anni compiuti lo scorso 22 giugno, Michele ha dimostrato di essere ancora in grandissima forma, spaziando nel suo vasto repertorio e arrivando a cantare persino diverse canzoni di musica rock, capace di infiammare e far cantare l’intera platea. Intervistato da valentini e dal pubblico, il cantante ligure ha ricordato le sue origini il luo go da cui ha preso il via il suo successo: via Pré a Genova.

A Villa Scarsella l’inaugurazione dell’EMD Festival

Sull’onda dell’entusiasmo, Diano Marina è pronta a vivere subito un altro grande appuntamento di forte richiamo. Questa sera la musica dal vivo torna protagonista assoluta con l’apertura del 15° EMD Festival.

Di seguito i dettagli dello spettacolo in programma per stasera:

Orario e location: l’appuntamento è fissato per oggi, sabato 4 luglio, a partire dalle ore 21.30 presso Villa Scarsella.

l’appuntamento è fissato per oggi, sabato 4 luglio, a partire dalle ore 21.30 presso Villa Scarsella. I protagonisti: il palco ospiterà il concerto-tributo dei “Solid Rockers”, una nota e affermata tribute band imperiese.

il palco ospiterà il concerto-tributo dei “Solid Rockers”, una nota e affermata tribute band imperiese. Il repertorio: il gruppo porterà in scena le inconfondibili atmosfere del rock melodico, proponendo al pubblico i più grandi successi dei Dire Straits, la leggendaria formazione britannica guidata dal celebre chitarrista scozzese Mark Knopfler.