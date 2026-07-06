Domenica 12 luglio 2026, la suggestiva cornice di Piazza IV Novembre a Ospedaletti ospiterà il “Gran Circuito di Ospedaletti della Canzone Italointernazionale”. A partire dalle ore 21:30, andrà in scena un appuntamento a ingresso libero dedicato alle più belle melodie della musica popolare e leggera, un vero e proprio viaggio strumentale capace di unire diverse generazioni attraverso i brani che hanno fatto la storia del nostro Paese nel mondo.

Un viaggio tra i classici senza tempo

Prosegue, come tutti gli anni, la tradizionale kermesse strumentale che omaggia le più belle melodie di cantanti che hanno saputo, ognuno nella propria epoca, intercettare i linguaggi delle nuove generazioni. La forza di questi brani risiede nella loro immortalità: una canzone o un brano musicale diventa un classico e fa storia, infatti, quando persiste nel tempo diventando patrimonio degli ascoltatori.

L’evento esplorerà proprio questo fenomeno, portando sul palco quegli arrangiamenti sinfonici e quelle contaminazioni tra pop e orchestra che continuano a trasformare i capolavori della nostra tradizione in successi intramontabili.

Il termine “Italointernazionale” e i protagonisti sul palco

Nella musica popolare o leggera, molti brani italiani sono diventati iconici oltre i confini nazionali, proprio come “Nel blu dipinto di blu (Volare)”. È esattamente in questo contesto che si inserisce il termine “Musica: ITALOINTERNAZIONALE”, una definizione coniata appositamente dall’ideatore del progetto, Vitaliano Gallo.

Ad esibirsi in questo imperdibile spettacolo dal vivo saranno tre talentuosi musicisti:

Cristina Noris: clarinetto solista

clarinetto solista Massimo Dal Prà: pianoforte

pianoforte Vitaliano Gallo: fagotto e chitarra

Il repertorio: dallo Swing ai successi contemporanei

La serata proporrà un ricco excursus musicale che partirà dalle atmosfere dello Swing, attraverserà gli anni ’60 e arriverà fino alle hit dei giorni nostri.

Il repertorio strumentale toccherà le indimenticabili melodie di una vastissima schiera di artisti che hanno segnato un’epoca, tra cui: Modugno, Dorsey, Otto, King, Celentano, Anka, Fidenco, Meccia, Battisti, Paoli, De Andrè, Il Volo, Albano, Cutugno, Mina, De Crescenzo, Ruggero, Fogli, Bocelli, Giorgia, Martini, Zarrillo, Baldi, Alotta, Cammariere, Tananai, Annalisa e Da Vinci.