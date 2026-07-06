Domenica 9 luglio, alle ore 21:15, la grande musica arriva a Garbagna con la celebre operetta “La Vedova Allegra”. L’evento, inserito nel cartellone dell’Alexandria Opera Festival, si terrà presso Piazza Doria, all’interno del suggestivo Cortile Rovelli di una località riconosciuta fra i borghi più belli d’Italia. A guidare e impreziosire l’attesa serata musicale sarà la presenza e la direzione del Maestro concertatore al piano Umberto Battegazzore, cuore artistico di questo imperdibile appuntamento.

L’Alexandria Opera Festival e i suoi sostenitori

Proseguono gli appuntamenti dell’Alexandria Opera Festival, la rassegna che promuove e diffonde eventi lirici di altissimo livello nel territorio alessandrino. Questo prestigioso circuito culturale è reso possibile grazie a una solida rete di supporto e vanta il sostegno e la collaborazione di:

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

I Comuni coinvolti nel progetto

Alexala

Slala

Molti altri enti del territorio

Il fascino immortale del capolavoro di Lehár

Il fascino intramontabile de “La Vedova Allegra” torna così in scena. Questa iconica operetta, nata dal genio di Franz Lehár, ha sempre conquistato il pubblico grazie a un perfetto connubio di intrighi amorosi, valzer travolgenti e satira sociale. Tra rocambolesche manovre diplomatiche e continui colpi di scena, il capolavoro continua ancora oggi a incantare per la sua assoluta leggerezza e la sua immortale freschezza.

La trama e il tocco d’autore del Maestro Battegazzore

La narrazione dell’opera, elegantemente ambientata nella cornice della Belle Époque, ruota attorno al tentativo dell’ambasciata del piccolo e immaginario regno del Pontevedro di combinare un matrimonio per la ricca e affascinante vedova Hanna Glawari. L’obiettivo istituzionale è chiaro: bisogna evitare a tutti i costi che l’enorme dote della donna finisca nelle mani di uno straniero, salvando così le casse dello Stato dal collasso economico.

Tra divertenti equivoci, intricati triangoli amorosi e il nostalgico riaccendersi di un’antica fiamma con il conte Danilo, la vicenda si avvia verso un immancabile lieto fine, sempre scandito da melodie indimenticabili come “Tace il labbro” e la “Canzone di Vilya”.

A dare vita a queste straordinarie atmosfere e a far vibrare le emozioni del pubblico sarà l’eccellenza del Maestro concertatore al piano Umberto Battegazzore, protagonista assoluto dell’esibizione che trasformerà la piazza di Garbagna in un palcoscenico indimenticabile.

Personaggi e interpreti: il cast completo

A dare vita a queste straordinarie atmosfere, scandite da melodie indimenticabili, sarà un ricco parterre di artisti. Di seguito tutti i protagonisti e gli interpreti che saliranno sul palco di Garbagna:

Hanna Glavari: Soprano Tomoko Okabe

Soprano Tomoko Okabe Conte Danilo: Tenore Giampaolo Guazzotti

Tenore Giampaolo Guazzotti Camille de Rossillon: Tenore Manuel Pierattelli

Tenore Manuel Pierattelli Baronessa Valencienne: Soprano Maria Giovanna Michelini

Soprano Maria Giovanna Michelini Barone Mirko Zeta: Angelo De Bello

Angelo De Bello Njegus: Gianni Marchesotti

Gianni Marchesotti Cascada: Tenore Gian Carlo Guazzotti