È stato pubblicato un avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo Settore per individuare il partner con cui sviluppare il progetto “(Ri)Generazione”, iniziativa finalizzata a favorire l’inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio economico e sociale, con disabilità o con difficoltà di ricollocazione nel mercato del lavoro, in particolare lavoratori over 58.

L’avviso prevede la raccolta di manifestazioni di interesse per la coprogettazione di un percorso della durata di dodici mesi, orientato a creare opportunità occupazionali e di inclusione sociale attraverso attività lavorative e formative.

L’obiettivo è sostenere persone che, per età o condizioni personali, incontrano maggiori difficoltà nel reinserimento professionale, contribuendo al consolidamento delle competenze e alla costruzione di nuove opportunità lavorative.

Le proposte progettuali potranno riguardare attività di sicurezza e presidio di edifici e spazi pubblici, interventi di decoro urbano, supporto logistico, attività di archivio e facchinaggio, oltre ad affiancamento in interventi di manutenzione, con percorsi personalizzati che coniughino esperienza lavorativa e formazione.

Il progetto potrà coinvolgere da una a sei persone, con un impegno compreso tra 15 e 30 ore settimanali ciascuna, mentre il valore massimo delle spese ammissibili a rimborso è pari a 121 mila euro per l’intera durata dell’accordo.

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore con sede o attività in Piemonte in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, tra cui un’esperienza consolidata nell’ambito delle politiche attive del lavoro e dell’inclusione sociale.

Gli Assessori Irene Caruso e Fiorenzo Pivetta, congiuntamente, dichiarano: “Con questo avviso vogliamo costruire un percorso che metta al centro le persone, offrendo un’opportunità concreta a chi, per ragioni legate all’età, a una condizione di fragilità o a un periodo di esclusione dal mercato del lavoro, incontra maggiori difficoltà nel trovare una nuova occupazione. La coprogettazione con gli Enti del Terzo Settore rappresenta uno strumento fondamentale per unire competenze, esperienza e conoscenza del territorio, così da sviluppare interventi realmente efficaci e personalizzati. L’obiettivo non è soltanto creare occasioni di impiego temporaneo, ma favorire percorsi di inclusione sociale e di crescita professionale che possano restituire autonomia, valorizzare le competenze delle persone coinvolte e rafforzare la rete di collaborazione tra istituzioni e realtà del Terzo Settore a beneficio dell’intera comunità”.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12,00 di venerdì 24 luglio 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale della Città di Casale Monferrato al link https://comune.casale-monferrato.al.it/novita/progetto-rigenerazione-2026/ .