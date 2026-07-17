L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria ha accolto quest’anno 30 studenti internazionali di medicina nell’ambito del programma formativo “Doctors in Italy Fellowship”. I giovani, provenienti da sette diversi paesi del mondo, partecipano a un percorso di osservazione clinica coordinato dal DAIRI, che consolida la vocazione internazionale della struttura alessandrina, recentemente riconosciuta come primo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblico del Piemonte.

Un’esperienza formativa globale

Il programma, avviato lo scorso 8 giugno, si articola su un periodo complessivo di 9 settimane. Gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi che si alternano all’interno della struttura, hanno l’opportunità di conoscere da vicino le dinamiche del sistema sanitario italiano e di assistere in qualità di osservatori alle quotidiane attività cliniche e assistenziali.

I partecipanti alla fellowship provengono da contesti geografici e accademici molto distanti tra loro, rappresentando ben sette nazioni:

Messico

Brasile

Stati Uniti

Perù

Canada

Spagna

Inghilterra

L’AOU AL si conferma così l’unica azienda sanitaria e ospedaliera dell’intero Piemonte a prendere parte attiva a questo prestigioso progetto di scambio.

I reparti e le strutture d’eccellenza coinvolte

L’attività di tirocinio e osservazione tocca numerosi reparti strategici dell’ospedale, consentendo agli studenti di confrontarsi con diverse specializzazioni e con l’integrazione tra cura e ricerca tipica degli IRCCS. I dipartimenti e le strutture coinvolte in questa edizione sono:

Dipartimento Pediatrico-Ostetrico , diretto da Alessio Pini Prato;

, diretto da Alessio Pini Prato; Dipartimento Cardio Toraco-Vascolare , diretto da Andrea Audo;

, diretto da Andrea Audo; SC Endocrinologia e Malattie Metaboliche , diretta da Marco Gallo;

, diretta da Marco Gallo; SCDU Nefrologia e Dialisi , diretta dal prof. Marco Quaglia;

, diretta dal prof. Marco Quaglia; SCDU Chirurgia Generale , diretta da Marco Lodin;

, diretta da Marco Lodin; SCDU Medicina Interna , diretta dal prof. Luigi Castello;

, diretta dal prof. Luigi Castello; SC Ostetricia e Ginecologia, diretta da Davide Dealberti.

Integrazione e coordinamento scientifico

La complessa macchina organizzativa della fellowship è coordinata sul campo dal DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione) in stretta sinergia con Doctor Today, la realtà che si occupa dell’organizzazione generale del progetto “Doctors in Italy”.

L’iniziativa costituisce un prezioso terreno di confronto interculturale, favorendo lo scambio di competenze e la creazione di relazioni professionali di stampo globale, coerentemente con la missione dell’ospedale di aprirsi costantemente a nuove prospettive internazionali.