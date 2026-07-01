Oltre 150 persone si sono date appuntamento presso la biblioteca civica Lagorio di Imperia per la quinta tappa di “Orientamenti Summer”, facendo registrare un importante tutto esaurito. Il percorso itinerante estivo, promosso da Regione Liguria in stretta collaborazione con l’Università di Genova e l’Ufficio Scolastico Regionale, nasce con il preciso intento di supportare gli studenti e le loro famiglie nell’individuazione del percorso di studi più adatto, tenendo conto delle caratteristiche, delle attitudini e delle aspirazioni dei più giovani.

L’impegno del Fondo Sociale Europeo per i ragazzi

Il grande riscontro di pubblico è stato accolto con entusiasmo dalle istituzioni. Marco Scajola, assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo, ha evidenziato l’importanza del risultato: “La straordinaria partecipazione registrata oggi a Imperia conferma quanto Orientamenti Summer sia diventato un punto di riferimento per studenti e famiglie nel loro percorso di crescita”.

Scajola ha inoltre ribadito la volontà di continuare a puntare sulle nuove generazioni: “Attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo investiamo in iniziative che mettono al centro i giovani, offrendo strumenti concreti per orientarsi con maggiore consapevolezza nelle scelte che riguardano il proprio futuro”. Secondo l’assessore, l’entusiasmo dei partecipanti “testimoniano il valore di un progetto capace di creare occasioni di confronto tra ragazzi, genitori, scuola, università e mondo del lavoro”, dimostrando che accompagnare i giovani in questo percorso “significhi costruire opportunità di crescita e sviluppo per l’intero territorio ligure”.

Un avvio da record per l’orientamento in Liguria

Anche Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Formazione, ha celebrato i numeri della manifestazione: “Siamo felici di constatare il quinto sold out consecutivo, confermando un avvio di Orientamenti Summer davvero da record e il grande interesse che l’iniziativa sta riscuotendo in tutta la Liguria”.

L’obiettivo dell’iniziativa, come ricordato dalla vicepresidente, è quello di “offrire a studenti e genitori occasioni di confronto, strumenti concreti e informazioni qualificate”, sostenendo i ragazzi per aiutarli a “conoscere meglio le proprie inclinazioni e a valorizzare i propri talenti attraverso il dialogo con professionisti e l’accesso a contenuti affidabili”. La Regione intende proseguire convintamente in questa direzione, poiché “un orientamento efficace e una formazione consapevole siano fondamentali per accompagnare ogni giovane verso le scelte migliori per il proprio futuro, sia personale che professionale”.

I prossimi appuntamenti sul territorio

In concomitanza con la tappa di Imperia, nella giornata di oggi si è svolto anche un incontro a Beverino, nella provincia della Spezia. Il tour dedicato all’orientamento scolastico proseguirà il suo viaggio sul territorio regionale con i seguenti appuntamenti:

Lunedì 6 luglio: la carovana di Orientamenti farà tappa a Cairo Montenotte.

la carovana di Orientamenti farà tappa a Cairo Montenotte. Mercoledì 15 luglio: il progetto tornerà nell’Imperiese per un incontro organizzato a Dolceacqua.

il progetto tornerà nell’Imperiese per un incontro organizzato a Dolceacqua. Modalità di partecipazione: tutti gli eventi sono a partecipazione completamente gratuita. Per prendere parte agli incontri è sufficiente effettuare l’iscrizione attraverso il sito web dedicato di Orientamenti.