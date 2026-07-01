Tutto pronto per l’edizione 2026 dell'”Onorata Milonga Festival – Tango Rioplatense e oltre…”, un evento interamente gratuito organizzato da Etnotango. Sotto la direzione artistica di Monica N. Mantelli e con il coordinamento logistico di Ippolito Ostellino, il festival porterà la passione e la cultura del tango nei suggestivi borghi di Seborga e Perinaldo nelle giornate del 5 luglio, 11 luglio e 9 agosto. La kermesse, realizzata in stretta collaborazione e con il patrocinio dei due Comuni ospitanti, offrirà al pubblico un ricco programma che unisce danza, esposizioni artistiche, musica dal vivo e momenti di condivisione culturale.
Il debutto a Seborga
Il sipario si alzerà domenica 5 luglio a Seborga, nella suggestiva cornice all’aperto di Piazza Martiri Patrioti, dalle ore 19:00 alle 24:00. La prima serata proporrà un ricco ventaglio di appuntamenti:
- Un cameo musicale del Coro ANC Ventimigliese.
- La Ronda Blanco – Azul “Per Evita”.
- L’esposizione artistica dei collages intitolata “Wish You Were Here”, a cura di Celiant Tolmami.
- L’esibizione di Latin Guitar con M. Olivero e M. Mozzicato.
- La Milonga con il Tdj Rosario Reddavide, durante la quale si ballerà sulle note del Tango Nuevo, Neo e Tradizionale, arricchita dalla presenza di ospiti a sorpresa.
La giornata intera a Perinaldo
Il secondo appuntamento è fissato per sabato 11 luglio a Perinaldo, per una giornata densa di eventi che si estenderà ininterrottamente dalle 10:00 del mattino fino alla mezzanotte. Le attività si concentreranno principalmente tra la Sala Consiliare e la Terrazza panoramica del paese. Il programma prevede:
- Durante la mattina: passeggiate per le vie del borgo, l’apertura dell’Osservatorio Astronomico “Cassini” e momenti di relax e ristoro presso il Centro Sportivo Comunale, realtà ringraziata ufficialmente dagli organizzatori.
- L’inaugurazione della mostra “I Tanghi di Tango”, che esporrà fino a domenica 9 agosto i disegni dedicati al ballo argentino firmati da Grandi Firme Mondiali del Fumetto.
- Proiezioni tematiche e performances di Tangoteatrodanza.
- La serata di Milonga sulla terrazza panoramica con il Tdj EtnoTango, spaziando tra lo stile Tradizionale e il Nuevo.
Il gran finale sotto le stelle di Seborga
La rassegna si concluderà domenica 9 agosto, facendo ritorno a Seborga in Piazza Martiri Patrioti, sempre con orario 19:00-24:00. In occasione della “Notte dei Desideri”, l’evento proporrà una scaletta magica:
- La Ronda Tangoteatrodanza intitolata “Mariposas”.
- Un omaggio tanguero a “Sogno di una Notte di Mezza Estate”, impreziosito dalla voce narrante di Mario Brusa.
- L’esposizione fotografica “Puck Natural Lovers”, con gli scatti d’autore di Franca Setteducati.
- La Milonga di chiusura, animata da un coinvolgente concerto di tango tradizionale del Duo Acosta, composto da Miguel Angel Acosta (alla chitarra e voce) e David Pecetto (al bandoneon).
Gastronomia e canali informativi
Per unire la cultura alla buona tavola, durante le date del festival i partecipanti avranno la possibilità di cenare a Seborga e Perinaldo gustando l’esclusivo “Piatto del Tanguero”, che sarà servito unicamente su prenotazione presso i locali convenzionati del territorio.
L’organizzazione invita gli interessati a consultare tutti i dettagli del programma attraverso la piattaforma Faitango, la pagina dell’evento su Facebook “FB Etnotango LCMM” e il canale YouTube dedicato “CASADETANGOBYETNOTANGO”. Tra i partner che sostengono l’iniziativa figurano anche Black Prince (Tartufo di Seborga), Casa de Tango e Imperial Recording Studio.