Tutto pronto per l’edizione 2026 dell'”Onorata Milonga Festival – Tango Rioplatense e oltre…”, un evento interamente gratuito organizzato da Etnotango. Sotto la direzione artistica di Monica N. Mantelli e con il coordinamento logistico di Ippolito Ostellino, il festival porterà la passione e la cultura del tango nei suggestivi borghi di Seborga e Perinaldo nelle giornate del 5 luglio, 11 luglio e 9 agosto. La kermesse, realizzata in stretta collaborazione e con il patrocinio dei due Comuni ospitanti, offrirà al pubblico un ricco programma che unisce danza, esposizioni artistiche, musica dal vivo e momenti di condivisione culturale.

Il debutto a Seborga

Il sipario si alzerà domenica 5 luglio a Seborga, nella suggestiva cornice all’aperto di Piazza Martiri Patrioti, dalle ore 19:00 alle 24:00. La prima serata proporrà un ricco ventaglio di appuntamenti:

Un cameo musicale del Coro ANC Ventimigliese.

La Ronda Blanco – Azul “Per Evita”.

L’esposizione artistica dei collages intitolata “Wish You Were Here”, a cura di Celiant Tolmami.

L’esibizione di Latin Guitar con M. Olivero e M. Mozzicato.

La Milonga con il Tdj Rosario Reddavide, durante la quale si ballerà sulle note del Tango Nuevo, Neo e Tradizionale, arricchita dalla presenza di ospiti a sorpresa.

La giornata intera a Perinaldo

Il secondo appuntamento è fissato per sabato 11 luglio a Perinaldo, per una giornata densa di eventi che si estenderà ininterrottamente dalle 10:00 del mattino fino alla mezzanotte. Le attività si concentreranno principalmente tra la Sala Consiliare e la Terrazza panoramica del paese. Il programma prevede:

Durante la mattina: passeggiate per le vie del borgo, l’apertura dell’Osservatorio Astronomico “Cassini” e momenti di relax e ristoro presso il Centro Sportivo Comunale, realtà ringraziata ufficialmente dagli organizzatori.

L’inaugurazione della mostra “I Tanghi di Tango”, che esporrà fino a domenica 9 agosto i disegni dedicati al ballo argentino firmati da Grandi Firme Mondiali del Fumetto.

Proiezioni tematiche e performances di Tangoteatrodanza.

La serata di Milonga sulla terrazza panoramica con il Tdj EtnoTango, spaziando tra lo stile Tradizionale e il Nuevo.

Il gran finale sotto le stelle di Seborga

La rassegna si concluderà domenica 9 agosto, facendo ritorno a Seborga in Piazza Martiri Patrioti, sempre con orario 19:00-24:00. In occasione della “Notte dei Desideri”, l’evento proporrà una scaletta magica:

La Ronda Tangoteatrodanza intitolata “Mariposas”.

Un omaggio tanguero a “Sogno di una Notte di Mezza Estate”, impreziosito dalla voce narrante di Mario Brusa.

L’esposizione fotografica “Puck Natural Lovers”, con gli scatti d’autore di Franca Setteducati.

La Milonga di chiusura, animata da un coinvolgente concerto di tango tradizionale del Duo Acosta, composto da Miguel Angel Acosta (alla chitarra e voce) e David Pecetto (al bandoneon).

Gastronomia e canali informativi

Per unire la cultura alla buona tavola, durante le date del festival i partecipanti avranno la possibilità di cenare a Seborga e Perinaldo gustando l’esclusivo “Piatto del Tanguero”, che sarà servito unicamente su prenotazione presso i locali convenzionati del territorio.

L’organizzazione invita gli interessati a consultare tutti i dettagli del programma attraverso la piattaforma Faitango, la pagina dell’evento su Facebook “FB Etnotango LCMM” e il canale YouTube dedicato “CASADETANGOBYETNOTANGO”. Tra i partner che sostengono l’iniziativa figurano anche Black Prince (Tartufo di Seborga), Casa de Tango e Imperial Recording Studio.