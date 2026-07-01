Sabato 4 luglio, a partire dalle ore 19:30, il Campo Sportivo Comunale di Santo Stefano al Mare ospiterà l’attesa “Festa della Birra”. L’evento, legato al nome “Riva Progressiva” e curato dall’A.S.D. Real Santo Stefano, promette di animare la Località Colombera con una ricca proposta che unisce gastronomia, bevande e intrattenimento musicale per tutta la serata.
Il menù del servizio ristoro
Per accompagnare i brindisi, l’organizzazione ha allestito un goloso servizio ristoro. Il menù pensato per soddisfare i partecipanti durante la festa includerà i grandi classici dello street food estivo:
- Rostelle.
- Salsiccia.
- Patatine fritte.
La colonna sonora della serata
L’atmosfera della festa sarà accesa e mantenuta viva grazie a un’attenta selezione musicale. L’intrattenimento dell’evento offrirà infatti musica dal vivo arricchita da un DJ set, che vedrà come protagonista alla console DJ Ginger.
Tutte le informazioni per partecipare
L’appuntamento si svolgerà presso gli spazi del Campo Sportivo Comunale, situato in Località Colombera a Santo Stefano al Mare. Per ricevere ulteriori informazioni sulla serata o per effettuare eventuali prenotazioni, sono stati messi a disposizione del pubblico i seguenti recapiti telefonici:
- +39 339 658 7245.
- +39 389 479 7826.