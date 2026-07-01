L’estate nella Riviera dei Fiori è ufficialmente iniziata e il territorio si prepara a vivere una stagione ricca di appuntamenti di grande richiamo. Tra cultura, musica, spettacoli, tradizioni, sport e sapori locali, residenti e visitatori di tutte le età potranno godere di un vasto programma di eventi incorniciati da suggestivi borghi affacciati sul mare e piazze storiche.

Un territorio che regala emozioni

L’intera Riviera dei Fiori si anima per accogliere la bella stagione, invitando il pubblico a lasciarsi ispirare da una fascia costiera e da un entroterra che promettono nuove emozioni da vivere ogni settimana. Il calendario definito per i mesi estivi racchiude eccellenze assolute che spaziano dalla grande musica classica internazionale al teatro itinerante, fino ad arrivare agli appuntamenti letterari e alle regate storiche.

Il calendario degli appuntamenti clou

Di seguito i principali eventi imperdibili che segneranno l’estate della Riviera dei Fiori:

Dal 10 luglio al 28 agosto: andrà in scena il 63° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo , confermandosi come uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi dell’intera estate italiana.

andrà in scena il , confermandosi come uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi dell’intera estate italiana. 25 luglio: l’appuntamento è con La Notte dei Fiori , una serata magica che unirà sapientemente musica dal vivo, intrattenimento e spettacolari scenografie floreali.

l’appuntamento è con , una serata magica che unirà sapientemente musica dal vivo, intrattenimento e spettacolari scenografie floreali. Dal 5 al 15 agosto: ad Apricale torna il grande spettacolo con “Al Gran Ballo di Venere” . Il rinomato Teatro della Tosse animerà le piazze, i tipici carruggi e i suggestivi scorci del borgo.

ad Apricale torna il grande spettacolo con . Il rinomato Teatro della Tosse animerà le piazze, i tipici carruggi e i suggestivi scorci del borgo. Dal 27 al 30 agosto: spazio alla letteratura con il Bordighera book festival , il tanto atteso evento dedicato interamente ai libri, agli autori e alla cultura.

spazio alla letteratura con il , il tanto atteso evento dedicato interamente ai libri, agli autori e alla cultura. Dal 2 al 5 settembre: la rassegna di fine estate culminerà in bellezza con Le Vele d’Epoca di Imperia, manifestazione che da 40 anni rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi e riconosciuti nel circuito delle regate classiche di tutto il Mar Mediterraneo.

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