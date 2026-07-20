Giovedì 23 e venerdì 24 luglio, la storica cornice di Villa Boselli ad Arma di Taggia ospiterà “Arma, il mare racconta”, una suggestiva mostra fotografica dedicata al mare e alle radici del territorio. L’evento, organizzato dall’Associazione culturale Digit Art in Foto in collaborazione e con il patrocinio del Comune, è pensato per accompagnare cittadini e turisti alla scoperta dell’identità della Riviera dei Fiori attraverso la lente e la sensibilità dei fotografi locali.

Un viaggio per immagini tra spiagge e paesaggi

L’esposizione trasforma il mare di Arma in un vero e proprio protagonista narrativo, raccontandone l’identità attraverso immagini, colori ed emozioni. La mostra accompagnerà i visitatori in un viaggio visivo tra le spiagge locali, i paesaggi costieri e quelle tradizioni che da sempre rappresentano l’anima profonda del territorio. Gli scatti esposti puntano a “fermare il tempo”, invitando chi guarda a riscoprire la bellezza di uno dei luoghi simbolo della zona attraverso lo sguardo attento dei membri dell’associazione.

Il valore dell’iniziativa: il commento di Barbara Dumarte

A sottolineare la valenza culturale del progetto è intervenuta l’assessore al Turismo, Barbara Dumarte. «La fotografia ha la straordinaria capacità di custodire emozioni e raccontare un territorio con uno sguardo autentico», ha dichiarato l’esponente della giunta.

L’assessore ha poi inquadrato l’evento come un’opportunità di connessione con le radici locali: «L’iniziativa è un invito a riscoprire il nostro mare, le sue tradizioni e la sua bellezza attraverso gli occhi di chi ogni giorno vive e ama questi luoghi». Infine, un pensiero rivolto agli organizzatori della rassegna: «Ringrazio l’associazione Digit Art in Foto per l’impegno e la passione con cui valorizza il nostro patrimonio, offrendo a residenti e turisti un’occasione culturale di grande qualità».

Orari e informazioni per la visita

L’esposizione sarà aperta al pubblico per due giornate consecutive. Di seguito il riepilogo per poter visitare la mostra:

Date: giovedì 23 e venerdì 24 luglio.

giovedì 23 e venerdì 24 luglio. Luogo: Villa Boselli, via Boselli 1 (Arma di Taggia).

Villa Boselli, via Boselli 1 (Arma di Taggia). Orari di apertura: la mattina dalle 10.00 alle 12.00 e la sera dalle 17.30 alle 22.30.

la mattina dalle 10.00 alle 12.00 e la sera dalle 17.30 alle 22.30. Ingresso: completamente libero.