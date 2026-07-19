Domenica 26 luglio alle ore 21, nella piazzetta della Chiesa Parrocchiale di San Tommaso a Dolcedo, prenderà il via la 12ª edizione della rassegna “Per le vie del Borgo”. L’apertura della manifestazione, interamente organizzata dall’Amministrazione Comunale, sarà affidata all’artista Pino Petruzzelli, che intratterrà il pubblico con lo spettacolo “La terra degli ulivi”.
Gli eventi di luglio e inizio agosto tra teatro e jazz
Dopo la serata inaugurale, il calendario degli eventi proporrà un itinerario tra differenti espressioni artistiche, valorizzando i luoghi caratteristici del paese:
- 30 luglio: andrà in scena lo spettacolo itinerante “Voci a mezz’aria – Goldoniana di mezza estate”. Gli attori del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare accoglieranno i partecipanti in diversi luoghi suggestivi del borgo.
- 2 agosto: spazio alla musica jazz con Enzo Cioffi e il quartetto “Con…Fusi 4et”. L’esibizione rientra nell’ambito dell’iniziativa “Oltre la Riva – L’entroterra in musica”.
Il grande ciclo dedicato alla musica classica
Il mese di agosto sarà dominato dalla musica classica, con una fitta serie di concerti che vedranno alternarsi sul palco artisti e strumenti di prestigio:
- 4 agosto: in programma lo spettacolo “Elegia”, con l’esibizione di Davide Burani all’arpa e Silvia Mazzon al violino.
- 9 agosto: sarà il turno di “Al limite del silenzio”, una performance del Quartetto Cherubini, ensemble formato da quattro ragazze con i loro sassofoni.
- 11 agosto: la serata vedrà protagonisti l’imperiese Giovanni Doria Miglietta al pianoforte e il compositore e violoncellista Lamberto Curtoni, da anni amico di Dolcedo.
- 13 agosto: sul palco Andrea Bacchetti al pianoforte insieme al celebre violinista Wolfgang Redik. Redik, attuale responsabile del dipartimento di Musica da Camera presso il Mozarteum di Salisburgo e direttore d’orchestra, suonerà un violino G.B. Guadagnini del 1772 gentilmente prestato dalla Austrian National Bank.
- 18 agosto: l’Associazione Musica Round proporrà lo spettacolo “Ring Around Roses – Candlelight”. Le esibizioni vocali vedranno protagoniste Laura Basso, Manuela Litro (indicata anche come Manuela Litio), Anna Rapetti e Luisa Cuneo, affiancate da Luciana Elizondo e Vera Marenco a voci e viella.
La chiusura della rassegna e il festival di settembre
La rassegna estiva principale giungerà a conclusione il 23 agosto con il Quartetto Mademi, un altro ensemble tutto al femminile che proporrà, con i propri oboi, un suggestivo spettacolo intitolato “Giapponismi”, accompagnato da proiezioni di immagini.
L’offerta musicale del borgo proseguirà però anche a fine estate. Dal 14 al 19 settembre si svolgerà infatti il festival dell’Associazione Musica Liguria in Dolcedo, patrocinato dal Comune. Durante queste giornate, terranno una serie di concerti gli allievi delle masterclass di ottoni (trombone), arpa e oboe che hanno scelto Dolcedo come sede per i loro corsi.
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