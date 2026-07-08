La Giunta comunale di Ventimiglia ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo e atteso collegamento pedonale tra la stazione ferroviaria e la Casa di Comunità di San Secondo. L’opera, fortemente voluta dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Flavio Di Muro, nasce con il duplice obiettivo di migliorare radicalmente l’accessibilità alla nuova struttura sanitaria e di creare un percorso diretto, alternativo e sicuro per unire due punti nevralgici della città.

Il nuovo percorso e la sinergia con RFI

Il tracciato prenderà il via direttamente dal primo binario della stazione ferroviaria per snodarsi verso il polo sanitario attraverso un camminamento interamente dedicato ai pedoni.

A sottolineare la valenza dell’infrastruttura interviene direttamente il Sindaco On. Flavio Di Muro: “In stretto rapporto con RFI, che ha garantito l’autorizzazione a realizzare l’intervento sul proprio sedime ferroviario, realizziamo un’opera strategica per la città”. Una visione ad ampio raggio che punta ad agevolare diverse fasce di utenza: “Questo nuovo collegamento permetterà ai residenti di Ventimiglia, ma anche a quelli dell’intero comprensorio e a chi arriva in città in treno, di raggiungere in pochi passi i servizi sanitari della nuova Casa di Comunità”.

I vantaggi per viabilità e residenti

Il progetto si propone non solo di servire il nuovo presidio medico, ma di fluidificare gli spostamenti quotidiani di chi vive nel quartiere. Come precisa ancora il primo cittadino, infatti, i beneficiari saranno molteplici:

Verrà garantito “un accesso più rapido alla stazione per i residenti di via San Secondo bassa e di viale Brigate Partigiane”.

Il tracciato sarà sicuro “grazie a un percorso che costeggia il primo binario”.

Verrà snellito il traffico pedonale, “evitando di dover attraversare il centro cittadino.”

Parcheggio Eiffel: asfaltatura e sosta gratuita

Parallelamente all’ok per il percorso pedonale, la zona è interessata da ulteriori interventi logistici. Sono da poco partiti i lavori di asfaltatura del parcheggio Eiffel, area in cui è stato appena ultimato il marciapiede di collegamento con via San Secondo. Entrambi gli interventi sono destinati a servire attivamente la nuova struttura sanitaria.

A fare il punto su questa fitta rete di lavori è il Vicesindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Agosta: “Si tratta di un intervento complesso perché rappresenta un vero e proprio incastro tra due cantieri”. L’Amministrazione, spiega l’Assessore, sta “lavorando costantemente insieme ad ASL per rendere il parcheggio fruibile in sicurezza nel più breve tempo possibile e gratuito”.

Un piano che punta a dare un po’ di respiro alla viabilità locale, come conclude lo stesso Agosta: “L’obiettivo è mettere a disposizione nuovi posti auto non solo per gli utenti della Casa di Comunità, ma anche, grazie al nuovo collegamento pedonale con la stazione, per chi utilizza il treno, contribuendo inoltre a mitigare i disagi causati dalla temporanea chiusura del parcheggio di San Secondo.”