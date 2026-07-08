Tutto pronto a Sale per l’attesa edizione 2026 della StraSale, la corsa amatoriale organizzata dalla Pro Loco locale con il patrocinio del Comune. L’appuntamento per tutti gli appassionati di sport e attività all’aria aperta è fissato per il 26 luglio 2026, con partenza dal suggestivo Parco della Rimembranza. Un evento che unisce il benessere fisico all’impegno civile, poiché l’intero ricavato della giornata sarà reinvestito in iniziative a favore del paese.

Il percorso e i dettagli della partenza

La manifestazione podistica si snoderà su un tracciato di 6,5 chilometri. Il fischio d’inizio e la partenza ufficiale sono programmati per le ore 9:00 in punto dal Parco della Rimembranza.

Iscrizioni, omaggi e rinfresco

L’organizzazione, curata dalla Pro Loco di Sale (realtà attiva sul territorio dal 1995), ha previsto diversi omaggi per chi deciderà di partecipare. L’iscrizione alla corsa comprende per tutti la speciale T-shirt della StraSale. Inoltre, è previsto un vantaggio esclusivo per i più veloci a registrarsi:

I primi 50 iscritti alla corsa riceveranno un ricco pacco gara contenente prodotti a km 0.

A conclusione dell’evento sportivo, per recuperare le energie, i partecipanti avranno a disposizione le docce e un meritato rinfresco post gara.

Come partecipare

Per prendere parte all’evento e supportare concretamente le iniziative a favore della comunità salese, è possibile iscriversi utilizzando i seguenti contatti (raggiungibili anche tramite WhatsApp):

Pro Loco: 351 677 2581

Valerio: 347 030 8230