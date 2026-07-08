Prende ufficialmente il via ad Alessandria il piano di transizione verso il nuovo sistema di gestione dei parcheggi urbani, affidato alla sinergia tra Abaco Mobility e Bus Company. A partire da lunedì 13 luglio diventeranno operativi 40 nuovi parcometri di ultima generazione e aprirà al pubblico un nuovo sportello fisico per la gestione degli abbonamenti. Il progetto prevede inoltre importanti interventi di riqualificazione della segnaletica, a partire dall’adeguamento del parcheggio sotterraneo “Ambrosoli” fino al completo ridisegno degli stalli in Piazza della Libertà.

Il debutto dei nuovi parcometri e degli ausiliari della sosta

I 40 nuovi parcometri, già posizionati a fine giugno, resteranno spenti fino all’attivazione ufficiale di lunedì 13 luglio. Fino a quel momento, i cittadini potranno continuare a utilizzare regolarmente i vecchi dispositivi ancora presenti nelle aree tariffate. Una delle principali novità introdotte sarà la gestione del pagamento della sosta e degli abbonamenti mensili attraverso il semplice inserimento della targa del veicolo, operazione resa intuitiva dai nuovi schermi touch screen. In concomitanza con l’avvio tecnologico, prenderanno servizio in città anche i nuovi ausiliari della sosta, assunti dalle società di gestione nel pieno rispetto della clausola sociale.

Restyling in Piazza della Libertà e al parcheggio “Ambrosoli”

Il piano di riqualificazione stradale prevede, a partire da metà luglio, il rifacimento della segnaletica orizzontale nella zona centro-nord della città. L’intervento più significativo interesserà Piazza della Libertà, che beneficerà di una profonda riorganizzazione:

Cancellazione degli stalli attuali e ridisegno dei nuovi posti auto, con una larghezza aumentata allo standard di 2,50 metri.

Rimozione di due isole spartitraffico, ormai ritenute non più funzionali alla nuova conformazione dell’area.

Novità importanti riguardano anche il parcheggio sotterraneo “Ambrosoli”, oggetto di un adeguamento tecnologico per riservare l’accesso ai soli abbonati. Sono già stati posizionati dei paletti delimitatori per incanalare il flusso automobilistico e un pannello informativo. A breve, un sistema di lettura automatica delle targhe consentirà l’apertura immediata del cancello. Nei prossimi mesi l’infrastruttura verrà completata con un impianto a barriere e la consegna di una speciale tessera RFID per consentire agli utenti abilitati l’accesso al passaggio pedonale.

Abbonamenti: chiude lo sportello comunale, apre la nuova sede

A partire da lunedì 13 luglio, lo sportello comunale che ha finora gestito le richieste relative alla sosta non sarà più operativo. Il nuovo e unico punto di riferimento per abbonamenti, pratiche e informazioni diventerà lo sportello di Viale Milite Ignoto 26 (ex Arfea).

Orari di apertura: Dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30; il venerdì l’orario prevede una chiusura anticipata alle ore 17:00.

Dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30; il venerdì l’orario prevede una chiusura anticipata alle ore 17:00. Le richieste di abbonamento potranno essere comodamente inoltrate anche per via telematica tramite il portale dedicato alessandria.insosta.it.

Chi ha già sottoscritto un abbonamento per il mese di luglio (sia tramite app che allo sportello comunale) o possiede un abbonamento annuale, potrà continuare a utilizzarlo senza la necessità di ulteriori adempimenti.

App per i pagamenti digitali e informazioni utili

Il passaggio alla nuova gestione aggiorna anche le opzioni per i pagamenti tramite smartphone:

Restano attive e regolarmente funzionanti le applicazioni “EasyPark” e “Telepass”.

Si aggiungono al ventaglio delle opzioni le piattaforme “MooneyGo” e “Moeves”.

Le app “Mygestopark” e “Neos Park” cesseranno invece di funzionare domenica 12 luglio.

Gli utenti che dispongono ancora di credito residuo nel borsellino elettronico dell’applicazione “Neos Park” (che dal 13 luglio non sarà più ricaricabile) potranno comunque utilizzarlo entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

Per facilitare la transizione al nuovo sistema, sul sito istituzionale www.alpark.it sono già disponibili tutte le informazioni necessarie. Presto verrà inoltre pubblicato un video tutorial per illustrare l’utilizzo dei nuovi parcometri. Per qualsiasi dubbio o richiesta, i cittadini possono contattare lo sportello telefonando al numero 0175.478831 o scrivendo all’indirizzo e-mail parcheggi.alessandria@alpark.it.