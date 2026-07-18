La Biblioteca di Tortona invita tutti a portare “Un libro in valigia” durante le imminenti vacanze, presentando una ricca selezione di nuovi arrivi letterari. La struttura si rinnova con numerose proposte editoriali, rivolgendo un’attenzione particolare alle letture per i bambini e i ragazzi, ma senza dimenticare appassionanti novità per il pubblico adulto.
Le novità per i giovani lettori
Gli scaffali della Biblioteca si arricchiscono di storie sorprendenti e poetiche dedicate ai più piccoli, perfette per stimolare la fantasia durante le vacanze:
- Il favoloso club del libro del BUS 65: Un bus accoglie un magico club di lettori, dove lungo il tragitto si può persino incontrare una tartaruga con gli occhiali immersa nella lettura di un romanzo. Un’avventura riservata a chi è disposto a salire a bordo del bus 65.
- Una giornata da raccontare: Il libro racchiude le sorprese della giornata di un piccolo lupo. Alla fine della giornata, alla mamma che gli chiede cosa abbia fatto, il protagonista risponde “Niente di speciale”, poiché non gli piace molto raccontare le sue attività quotidiane.
- Perché si dice perché? di Lucia Scuderi: Un incantevole albo pensato per i piccoli che iniziano a esplorare il mondo e che attraversano la famosa fase dei “perché?”. Un’opera in cui ogni bambino si identificherà e ogni genitore riconoscerà i propri figli.
- Lo scheletro nell’armadio di Lilija Berzinska: Una storia con protagonisti poetici, filosofici e sorprendenti immersi nella natura. Una comunità di animali fiabeschi affronta le fragilità, i sogni e le grandi domande della crescita, scoprendo il valore del rispetto, dell’amicizia e della condivisione.
- Mumin: Il piccolo troll e la grande pioggia di Tove Jansson: Piccolo Mumin e la sua mamma cercano il papà scomparso e una casa in cui rifugiarsi prima dell’arrivo dell’inverno. Viaggiano tra paesaggi fantastici accompagnati da un buffo animaletto, affrontando un’intensa ondata di caldo seguita da una pioggia ininterrotta che sommerge la terra.
- Le sei vette di Chiara Lossani: Quattro racconti che narrano le avventure di Claudio Smiraglia, glaciologo di fama internazionale. Il libro ripercorre le sue imprese, dalle prime escursioni da ragazzo alle spedizioni di ricerca come professore universitario, ambientate in cima a sei tra le vette più alte e affascinanti della Terra.
Le proposte per gli adulti
Per i lettori più grandi che desiderano accompagnare il proprio relax estivo con un pizzico di mistero e indagini, la Biblioteca propone tre nuovi titoli di grande richiamo:
- Agatha Raisin – Corsa a ostacoli di M.C. Beaton: Quando Agatha scopre che Charles, suo amico ed ex amante, sta per sposare la ricca e misteriosa Mary Brown-Field, decide di imbucarsi al loro matrimonio, finendo per scatenare un alterco con la sposa.
- Agatha Raisin – Campane a morto di M.C. Beaton: Nell’idillico villaggio di Thirk Magna, famoso per le campane della sua chiesa medievale, si scatena la frenesia. I parrocchiani si preparano ad accogliere in pompa magna il vescovo in visita pastorale.
- Dio di illusioni di Donna Tartt: In un piccolo e raffinato college nel Vermont, un eccentrico professore di greco antico insegna al di fuori delle regole accademiche a una cerchia ristretta di studenti. Cinque ragazzi ricchi e viziati vivono un’esistenza fatta di eccessi e illusioni, lontani dalla realtà circostante.
Per tutte le prossime partenze, l’invito della Biblioteca di Tortona è chiaro: porta la Biblioteca in vacanza con te!