Questa sera, sabato 18 luglio 2026, la suggestiva cornice di Piazza Duomo a Tortona si trasformerà nel palcoscenico dell’atteso appuntamento “Weekend Mayerling”. A partire dalle ore 20:00, l’iniziativa patrocinata dalla Città di Tortona accenderà il cuore del centro storico con un evento unico nel suo genere, caratterizzato da un’atmosfera suggestiva e affascinante.
I dettagli dell’evento e i contatti
L’iniziativa firmata Mayerling promette di animare la serata tortonese fondendo l’eleganza della piazza cittadina a elementi visivi di forte impatto scenico ed evocativo.
Per tutti coloro che desiderano ricevere maggiori informazioni o mettersi in contatto con l’organizzazione dell’evento, è a disposizione il seguente canale telefonico dedicato:
- Info e Contact: +39 338 786 5268.