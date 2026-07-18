Grande successo ieri sera, venerdì 17 luglio, al Molo delle tartarughe di Diano Marina per il secondo appuntamento con la rassegna di spettacoli comici “Diano Comic Show”. Il pubblico presente è stato travolto dalle battute e dagli sketch degli ospiti, confermando la ricchezza e la qualità dell’offerta dianese che unisce eventi di livello a un paesaggio incantevole e a un clima ideale.

Lo show e il tormentone dell’estate

La serata ha visto salire sul palco in apertura il duo formato da Carmine Esposito ed Enrico Luparia, lo showman e il comico locali la cui fama ha ormai varcato i confini territoriali. I due artisti hanno dimostrato un grandissimo coinvolgimento del pubblico, muovendosi sulle ali del tormentone dell’estate “Ti aspetto a Diano Marina”, una canzone molto orecchiabile e adatta al periodo estivo. Dal palco sono scesi fra i presenti dimostrando grande affabilità nel difficile ruolo di coinvolgere il pubblico.

Dopo aver scaldato i presenti, Esposito e Luparia hanno introdotto il mattatore della serata: Max Pisu. Il noto volto della TV e del cinema, personaggio poliedrico, ha deliziato la platea con le sue battute incentrate sulla generazione moderna in contrasto con le tradizionali abitudini delle persone di una certa età, facendo ridere di gusto i tantissimi turisti che scelgono la località per le proprie vacanze.

I prossimi appuntamenti e i fuochi d’artificio

La rassegna “Diano Comic Show” si conferma un appuntamento solido all’interno del calendario cittadino e proseguirà con nuove date nel corso della stagione. Il prossimo incontro in programma è fissato per domenica 9 agosto, quando sul palco saliranno i comici Vasumi e Kalabrugovic.

Le celebrazioni sul territorio continuano subito:

L’evento di stasera: Sabato 18 luglio Diano Marina si veste a festa per la ricorrenza patronale di N.S. Madonna del Carmine.

Sabato 18 luglio Diano Marina si veste a festa per la ricorrenza patronale di N.S. Madonna del Carmine. Lo spettacolo pirotecnico: A partire dalle ore 22:30, lo specchio acqueo dianese ospiterà i tradizionali fuochi d’artificio dedicati ai festeggiamenti del Santo Patrono.

Di seguito alcune immagini della serata