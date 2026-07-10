Domenica 12 luglio 2026, alle ore 21.30, l’Anfiteatro al Castello di Taggia si animerà con lo spettacolo intitolato “terre liguri”. L’appuntamento, ad ingresso libero per tutto il pubblico, è promosso dall’Ufficio Cultura del Comune di Taggia e portato in scena dalla Hic et Nunc Scuola di Teatro.
Regia e cast dello spettacolo
La rappresentazione teatrale è diretta dalla regia di Giorgia Brusco, che per questo lavoro si è avvalsa della supervisione drammaturgica curata da Pino Petruzzelli.
Ad alternarsi sul palcoscenico per dare vita all’opera sarà il seguente cast di attori:
- Grazia Acquaviva
- Simona Alauria
- Consuelo Benedetti
- Fiorenza Biga
- Vittorio Falchi
- Roberto Ferraro
- Ambra Ghiglione
- Martina Karoff
- Brigida Melga
Informazioni logistiche e piano in caso di pioggia
L’evento è programmato per svolgersi all’aperto presso gli spazi dell’Anfiteatro al Castello. Per garantire comunque il regolare svolgimento della serata anche in caso di condizioni meteorologiche avverse, l’organizzazione ha predisposto un piano alternativo: qualora si verificasse del maltempo, lo spettacolo verrà allestito al coperto all’interno dell’ex convento di Santa Teresa, situato in Via San Dalmazzo.