Tornano a Diano Marina gli appuntamenti con la musica e il divertimento grazie alla rassegna “Balliamoci l’Estate”. A partire da stasera, e per tutti i lunedì di luglio e agosto, il Molo delle Tartarughe si trasformerà in una grande pista a cielo aperto sotto la guida del celebre dj dianese Gianni Rossi. L’ingresso per tutte le serate sarà completamente libero, offrendo a residenti e turisti l’occasione di vivere a pieno le notti della Riviera ligure.

L’energia di Gianni Rossi per gli “Speciali Lunedì”

Gianni Rossi non ha bisogno di grandi presentazioni: famoso dj originario proprio di Diano Marina, è da tempo un punto di riferimento per l’intrattenimento in tutto il Ponente ligure e non solo, vantando anche la conduzione e l’animazione di eventi legati al Festival di Sanremo. Ora torna a far ballare la sua città con un format collaudato che animerà gli “Speciali Lunedì” della stagione estiva.

La manifestazione, dedicata alla musica dal vivo e con un’impostazione in stile discobar, è promossa dal Comune di Diano Marina, attraverso l’Assessorato Turismo e Manifestazioni, e si avvale della collaborazione dei circuiti Riviera dei Fiori e Diano Marina Turismo.

Il calendario degli appuntamenti al Molo delle Tartarughe

Tutti gli spettacoli si terranno nella suggestiva location del Molo delle Tartarughe. L’orario di inizio di ogni serata è fissato per le 21:30, per poi proseguire con musica e balli fino alla mezzanotte.

Di seguito il programma completo delle otto date previste per l’estate 2026:

Lunedì 20 luglio 2026

Lunedì 27 luglio 2026

Lunedì 3 agosto 2026

Lunedì 10 agosto 2026

Lunedì 17 agosto 2026

Lunedì 24 agosto 2026