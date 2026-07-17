La Soms di Novi Ligure si prepara a ospitare un nuovo, imperdibile appuntamento nell’ambito della rassegna degli Aperisoms estivi. Mercoledì 22 luglio, a partire dalle ore 19:30, la scena sarà tutta per i Better Call Soul, un quintetto pronto a travolgere il pubblico con la propria energia e un sound trascinante che unisce classic soul, funk e sonorità moderne.

Il ritmo dei Better Call Soul

Sul palco saliranno cinque talentuosi musicisti con una chiara intenzione artistica: giocare nel bel mezzo del soul, dell’R&B e molto altro. La formazione dei Better Call Soul è composta da:

Noemi D’Angelo (voce)

(voce) Antonio Salamone (chitarra)

(chitarra) Nicola Ferrario (piano e tastiera)

(piano e tastiera) Alessandro Berto (basso)

(basso) Massimo Lacca (batteria)

Il gruppo propone un viaggio musicale caratterizzato da groove potenti, armonie vocali avvolgenti e melodie capaci di restare impresse nella mente. Il loro repertorio fonde il calore del passato con lo sguardo rivolto al futuro, arricchendo il classic soul e il funk con influenze moderne e inaspettate. Il concerto dei Better Call Soul avrà inizio alle ore 21:00.

Apericena e bevande di qualità

L’evento, a ingresso libero a partire dalle ore 19:30, offre ai partecipanti la possibilità di abbinare alla grande musica dal vivo una ricca proposta di street food e bevande. Sarà infatti possibile fare un’apericena scegliendo tra diverse specialità culinarie:

Piatti freddi

Hamburger e hot dog

Patatine fritte

Carne alla brace

Ad accompagnare le consumazioni ci saranno due partner d’eccezione del settore beverage:

La birra alla spina con il St George Pub .

. La selezione di drink curata direttamente da Christopher Rovella della Federazione Italiana Barman.