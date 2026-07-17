Domenica 19 luglio il suggestivo borgo di Diano Castello si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare “Un paese da fiaba”, uno spettacolo itinerante completamente gratuito dedicato ai più giovani e alle loro famiglie. Promossa dall’Amministrazione comunale, la serata offrirà un percorso magico tra le vie del centro storico all’insegna del divertimento, della simpatia e della riscoperta di uno dei borghi più belli d’Italia.

Il programma e il percorso nel borgo

L’evento è concepito come un viaggio a tappe che si snoderà negli angoli più caratteristici di Diano Castello, località che da poco più di un anno si fregia anche della prestigiosa Bandiera Arancione.

Le modalità di partecipazione e lo svolgimento dello spettacolo prevedono:

Punto di ritrovo: il pubblico si riunirà alle ore 21:00 presso il loggiato di piazza Quaglia, situato proprio all’ingresso del borgo.

il pubblico si riunirà alle ore 21:00 presso il loggiato di piazza Quaglia, situato proprio all’ingresso del borgo. Il percorso: gli spettatori saranno suddivisi in più gruppi e guidati alla scoperta delle vie del centro storico.

gli spettatori saranno suddivisi in più gruppi e guidati alla scoperta delle vie del centro storico. Il gran finale: l’evento si concluderà con un momento collettivo che riunirà tutti i partecipanti per l’atto conclusivo della rappresentazione.

Un cast di personaggi fantastici

A dare vita alle storie e ad accompagnare grandi e piccini in questo viaggio fantastico sarà la compagnia dell’Associazione Culturale “Sogni coi piedi per terra”. Lo spettacolo è ideato e promosso da Massimo Ivaldo, poliedrico artista savonese conosciuto in ambito teatrale anche come “dottor Nasello”, la cui carriera spazia dall’animazione sociale al teatro per grandi e piccoli.

I protagonisti che animeranno la serata sono:

Massimo Ivaldo nei panni del celebre Gatto di Pinocchio;

nei panni del celebre Gatto di Pinocchio; Sara Basso nel ruolo della Cantastorie;

nel ruolo della Cantastorie; Andrea Santona nelle vesti del Principe Azzurro;

nelle vesti del Principe Azzurro; Piera Cucci come Pierrotrombetta;

come Pierrotrombetta; Anna Giarrocco nell’interpretazione di Grimilde, la regina di Biancaneve;

nell’interpretazione di Grimilde, la regina di Biancaneve; Andrea Benfante nel ruolo dello Gnomo del bosco.

Alla realizzazione tecnica dello spettacolo, già molto apprezzato in altre località, collaborano inoltre Simone Lauria per la gestione dei suoni e Dejvi Kertalli per la parte grafica.