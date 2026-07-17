Torna a Bordighera “Passaggi illustri” per la rassegna Teatro X Monet – Teatro delle Dieci, giunta quest’anno alla sua settima edizione. Ideato e realizzato da Fulvia Roggero e Silvia Villa, il progetto propone un nuovo brillante spettacolo teatrale itinerante intitolato “Lo Straordinario Mondo di Monet tra Arte e Vita”. Nei fine settimana del 25-26 luglio, 1-2 agosto e 8-9 agosto 2026, i visitatori saranno accompagnati in un’esperienza immersiva lungo l’antico sentiero del Beodo a Bordighera Alta, alla scoperta dei luoghi che ispirarono il celebre maestro impressionista.

Un viaggio immersivo tra arte, natura e teatro dal vivo

Lo spettacolo nasce per celebrare il centenario della scomparsa di Claude Monet, offrendo al pubblico una riscoperta del territorio bordigotto attraverso lo sguardo del pittore. L’esperienza unisce la narrazione storica alla recitazione dal vivo, grazie a attori in costume che rievocheranno aneddoti e vicende legati al soggiorno dell’artista a Bordighera.

Il cast della rappresentazione vede la partecipazione di:

Fulvia Roggero

Silvia Villa

Vincenzo Santagata

Erika Rotondaro

Elisa Mina

Gilles Breton

Amos Mastrogiacomo

Informazioni utili, orari e prenotazioni

Le passeggiate teatrali partiranno da Bordighera Alta e si svilupperanno lungo l’antico sentiero del Beodo per una durata complessiva di circa un’ora e mezza.

I dettagli per partecipare all’evento:

Giorni di spettacolo: 25-26 luglio, 1-2 agosto, 8-9 agosto 2026.

25-26 luglio, 1-2 agosto, 8-9 agosto 2026. Orari di partenza: due turni giornalieri previsti alle ore 18:30 e alle ore 19:30.

due turni giornalieri previsti alle ore 18:30 e alle ore 19:30. Punto di ritrovo: Piazza del Popolo (Bordighera Alta).

Piazza del Popolo (Bordighera Alta). Modalità di prenotazione: la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata chiamando i numeri telefonici +39 347 5446651 o +39 347 7851494, oppure scrivendo un’e-mail a teatroxmonet@gmail.com. I biglietti sono disponibili anche online sul circuito Ticket.it.