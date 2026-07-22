Un’insistente richiesta di denaro sfociata in un’ennesima e violenta lite domestica ha portato all’arresto di un ventenne a Novi Ligure. I Carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione nella zona dello stadio in seguito alla disperata chiamata dei genitori, ormai esausti per i continui soprusi da parte del figlio. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato e trasferito in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’esplosione d’ira e l’intervento dei militari

A far scattare l’allarme al 112 sono state le stesse vittime, arrivate al limite della sopportazione dopo l’ennesimo scatto di rabbia del figlio scaturito da pretese economiche. Giunta rapidamente sul posto, la pattuglia dei Carabinieri della Stazione locale ha potuto constatare i segni tangibili della violenza:

Evidenti danneggiamenti a diversi arredi della casa.

Numerosi oggetti domestici presi di mira e distrutti durante l’aggressione.

Un lungo quadro di vessazioni silenziose

I successivi accertamenti condotti nell’immediato dalle forze dell’ordine hanno permesso di far luce su una situazione di profondo disagio che si protraeva da tempo. È emerso infatti un chiaro e drammatico quadro di continue vessazioni, che non solo avevano ormai compromesso il clima familiare, ma che turbavano anche la tranquillità dell’intero vicinato.

Nonostante i ripetuti episodi di violenza e i comportamenti aggressivi subiti in passato, soltanto in questa circostanza estrema i genitori hanno trovato la forza e il coraggio di rompere il silenzio e denunciare la situazione alle autorità.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Al termine delle necessarie formalità di rito e della ricostruzione dell’accaduto, i Carabinieri hanno proceduto con l’arresto in flagranza. Il ventenne dovrà ora rispondere del grave reato di maltrattamenti in famiglia ed è stato condotto presso la casa circondariale di Alessandria, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già grazie per essere dei nostri!