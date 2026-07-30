Una nuova e all’avanguardia tecnologia medica è da oggi a disposizione del reparto di Oculistica dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, diretto da Emilio Rapetti. Grazie alla generosa donazione da parte di Trust Leonora Onlus, la struttura ha infatti ricevuto in dotazione un laser a diodo di ultima generazione, destinato specificamente al trattamento del glaucoma. Con questo macchinario, la struttura alessandrina diventa il primo centro pubblico in Piemonte a poter offrire questo tipo di strumentazione ai propri pazienti.

La patologia e i limiti delle terapie tradizionali

Il glaucoma è una malattia cronica a carico dell’occhio che può danneggiare in modo lento e irreversibile il nervo ottico, provocando una progressiva riduzione della vista. Il principale fattore di rischio alla base di questa patologia è l’aumento della pressione all’interno dell’occhio. Nella maggior parte dei pazienti, la condizione viene inizialmente gestita e controllata attraverso terapie farmacologiche mirate, come l’impiego di colliri specifici.

Non sempre, tuttavia, l’uso esclusivo dei farmaci si rivela sufficiente a mantenere la pressione oculare entro i parametri di sicurezza.

I vantaggi del nuovo laser a diodo

In tutti quei casi in cui i medicinali non bastano, ma non è ancora necessario ricorrere alla chirurgia vera e propria, il trattamento laser rappresenta un’opzione medica estremamente efficace e ben tollerata. Il nuovo laser a diodo a disposizione del reparto alessandrino offre una serie di importanti benefici clinici:

Consente di ridurre la pressione oculare attraverso una procedura rapida e poco invasiva.

Il trattamento viene eseguito comodamente in regime ambulatoriale.

Aiuta a rallentare la progressione della malattia.

In molti casi, permette di posticipare o addirittura evitare del tutto un intervento chirurgico invasivo.

L’importanza della rete solidale

L’arrivo di questa nuova apparecchiatura permetterà all’Oculistica dell’IRCCS di ampliare ulteriormente la propria offerta terapeutica per tutti i cittadini affetti da glaucoma, garantendo un approccio moderno, sicuro e all’avanguardia. Dalla struttura è giunto un sentito ringraziamento a Trust Leonora Onlus: la donazione non solo rafforza concretamente i percorsi di cura dell’ospedale, ma dimostra ancora una volta quanto la stretta collaborazione tra sanità pubblica, territorio e realtà legate al mondo del dono sia in grado di generare ricadute positive dirette sulla salute e sulla qualità di vita dei pazienti.