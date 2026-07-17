L’Amministrazione comunale di Bordighera e gli operatori del settore turistico hanno definito una linea d’azione comune con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività della città durante tutto l’anno. Nel corso di un tavolo di confronto che ha riunito istituzioni e rappresentanti delle imprese locali, sono state tracciate le priorità strategiche per il comparto, mettendo al centro la destagionalizzazione e il potenziamento dell’intero sistema dell’accoglienza cittadina.

Le priorità emerse dal confronto

L’incontro ha visto la partecipazione del sindaco Marzia Baldassarre, del consigliere Federico Bertaina, di Nicola Bonaguro del direttivo di Federalberghi e di Chiara Dogana di Confcommercio. Dal dialogo tra le parti sono emersi i punti chiave su cui si snoderà la strategia di rilancio del territorio:

Destagionalizzazione dei flussi: programmare iniziative capaci di attrarre visitatori al di fuori dei classici periodi di alta stagione.

programmare iniziative capaci di attrarre visitatori al di fuori dei classici periodi di alta stagione. Censimento delle strutture ricettive: avviare una mappatura precisa delle realtà presenti sul territorio per monitorare e qualificare l’offerta.

avviare una mappatura precisa delle realtà presenti sul territorio per monitorare e qualificare l’offerta. Sostegno al turismo familiare: sviluppare servizi e proposte dedicate specificatamente ai nuclei familiari.

sviluppare servizi e proposte dedicate specificatamente ai nuclei familiari. Nuovi strumenti digitali: implementare canali e supporti tecnologici per migliorare la promozione e l’informazione turistica.

Una strategia basata sulla sinergia

Il piano di sviluppo turistico di Bordighera si fonderà su una collaborazione stabile e continua tra la componente pubblica e quella privata. Il Comune e le associazioni di categoria intendono infatti basare le future scelte operative su un confronto costante, unendo le forze nell’ambito dello sport, della promozione e dell’accoglienza per valorizzare al meglio le potenzialità della città in ogni stagione dell’anno.