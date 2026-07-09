Tre persone sono state denunciate in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato in concorso ai danni dell’Autogrill Stura Est, situato lungo l’autostrada A/26 nel territorio di Belforte Monferrato. I soggetti sono entrati in azione in orario notturno, riuscendo a sottrarre un intero espositore di cioccolatini grazie a una manovra diversiva. La rapida ed efficace indagine condotta dalla Polizia Stradale di Alessandria – Sottosezione di Ovada ha permesso di identificare i responsabili e recuperare parte della refurtiva.

La dinamica del colpo

Il furto è stato messo a segno durante la notte, momento in cui il gruppo ha potuto approfittare del naturale e fisiologico calo del flusso di clienti all’interno dell’area di servizio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre hanno agito in modo coordinato seguendo un piano ben preciso:

Due dei soggetti si sono avvicinati al cassiere con lo scopo di distrarlo.

Il terzo complice, approfittando del momento propizio, ha svuotato rapidamente un espositore pubblicitario di cioccolatini.

Subito dopo aver arraffato la merce, il gruppo si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini e le perquisizioni incrociate

La macchina investigativa si è messa in moto tempestivamente. Gli operatori della Polizia Stradale di Ovada, attivati dal Centro Operativo di Genova, hanno dato il via agli accertamenti partendo dall’analisi accurata dei filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza del locale e dell’adiacente distributore di carburante.

Il certosino lavoro di analisi ha portato rapidamente ai risultati sperati. Incrociando i fotogrammi delle telecamere con le informazioni presenti nelle banche dati in uso alle Forze di Polizia, gli agenti sono riusciti a:

Individuare l’autovettura utilizzata per la fuga.

Identificare senza ombra di dubbio gli autori del reato.

Eseguire una perquisizione domiciliare nell’abitazione di uno dei sospettati, all’interno della quale è stata rinvenuta parte della refurtiva sottratta.

Presidio costante sul territorio autostradale

I tre soggetti identificati sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso. Il brillante risultato dell’operazione evidenzia ancora una volta l’efficacia e la costante presenza della Polizia Stradale di Ovada sul territorio, a garanzia della vigilanza e della tempestiva repressione dei reati in ambito autostradale.

Come previsto dalle normative vigenti a tutela degli indagati, si precisa che nei loro confronti vige la presunzione di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza passata in giudicato.