Lunedì 13 luglio alle ore 21:30, lo splendido sagrato di Nostra Signora della Rovere a San Bartolomeo al mare farà da cornice all’inaugurazione della trentasettesima edizione del Rovere d’Oro “Night Live”. Ad aprire la celebre rassegna sarà l’atteso spettacolo a ingresso gratuito “Notte Flamenca”, un evento che vedrà esibirsi due eccellenze del panorama artistico internazionale: il pianista José Manuel Cuenca e la ballerina Almudena Rocca.

Il prestigio internazionale di José Manuel Cuenca

Il musicista José Manuel Cuenca, formatosi in pianoforte e clarinetto presso il Conservatorio Superiore di Musica di Córdoba (dove si è perfezionato ottenendo per entrambi gli strumenti il Premio Straordinario di Fine Laurea), vanta una carriera di altissimo profilo. Le sue tournée lo hanno portato a esibirsi in una vastissima platea di nazioni, tra cui Spagna, Stati Uniti, Giappone, Italia, Francia e moltissimi altri Paesi europei ed extraeuropei.

Tra i palcoscenici di prestigio che lo hanno ospitato figurano:

La Carnegie Hall di New York.

Il National Auditorium e il Teatro Real di Madrid.

L’Hacettpe Auditorium di Ankara (Turchia).

Il London Southbank Centre “Purcell Room” (Regno Unito).

Il Palau de la Música di Valencia.

Il Palacio de la Guitarra in Giappone.

L’Auditorium della Casa Museo Andrés Segovia, esibizione avvenuta in occasione della sua inaugurazione.

Nel corso della sua carriera è stato inoltre premiato dall’Exmo.

Il talento e la passione di Almudena Rocca

Nata a Cartagena (Murcia) nel 1995, la ballerina Almudena Rocca ha dimostrato fin da giovanissima una forte propensione per il mondo della danza. Il suo precoce talento le ha permesso di diplomarsi in anticipo con lode al Laurea Professionale in Danza Spagnola e Flamenco nel 2012, presso il Conservatorio Professionale di Danza di Murcia.

Dopo aver vinto il Primo Premio di Danza Spagnola e Flamenco al concorso “Tiempo de Danza” di Murcia, ha ottenuto una prestigiosa borsa di studio da Doña Virginia Valero, direttrice del Conservatorio Superiore di Danza “María de Ávila” di Madrid. In questo istituto, nel 2017, ha conseguito brillantemente il Diploma Superiore in Coreografia ed Esecuzione di Danza Spagnola e Flamenco.

Durante il suo percorso formativo, ha perfezionato la sua arte prendendo lezioni da maestri di altissimo livello, tra cui:

Elvira Andrés, Óscar Jiménez e Isabel Bayón.

José Maldonado, Pedro Córdoba e David Coria.

Antonio Pérez, Virginia Valero ed Eva López Crevillén.

Gonzalo Zaragoza, Guadalupe Mera e Ángel Martínez Roger.

I prossimi appuntamenti e i patrocini del Festival

Dopo la grande serata inaugurale, il Rovere d’Oro proseguirà il suo calendario di eventi dal 14 al 19 luglio, giorno in cui si celebrerà l’attesa finale. Le serate successive vedranno salire sul palco ulteriori giovani e promettenti talenti della musica internazionale.

La manifestazione si avvale del supporto di importanti istituzioni del territorio e non solo. Il progetto gode infatti del patrocinio di:

Comune di San Bartolomeo al Mare.

Provincia di Imperia.

Regione Liguria.

Fondazione Carige e Fondazione Capacci.

Parlamento Europeo.

Ministero della Cultura.