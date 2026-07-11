Il Comune di Ventimiglia ha ufficialmente avviato la gara per un imponente piano straordinario di manutenzione delle strade. L’obiettivo dell’atteso intervento è la riqualificazione, la messa in sicurezza e l’incremento dell’accessibilità dell’intera rete viaria cittadina. Il piano operativo prevede il ripristino integrale dei manti stradali ammalorati, con cantieri che andranno a interessare in modo capillare sia le diverse aree frazionali sia il centro della città.

Le sfide affrontate e l’avvio del progetto

La programmazione di questa importante opera ha richiesto tempo, risentendo delle recenti dinamiche del mercato internazionale delle materie prime. L’Amministrazione ha infatti dovuto fare i conti con alcuni ostacoli prima di poter dare il via libera:

Le tensioni geopolitiche sulle principali rotte commerciali mondiali, che hanno determinato un inevitabile incremento dei costi di approvvigionamento dei materiali e rallentamenti nella catena di fornitura.

La necessità di attendere il completamento dei lavori di posa della fibra ottica, una scelta strategica fondamentale per evitare che un manto stradale appena rifatto venisse poi manomesso da ulteriori scavi.

Queste circostanze hanno inciso sulle tempistiche per la messa a gara dei lavori, senza però scalfire in alcun modo la volontà dell’Amministrazione di dare piena attuazione a un intervento ritenuto di vitale priorità per la viabilità.

Il Sindaco Di Muro: “Interventi strutturali destinati a durare”

A sottolineare la portata storica dell’opera è il Sindaco, On. Flavio Di Muro: “Con questo investimento manteniamo un impegno assunto con i cittadini: intervenire in maniera strutturale sulle nostre strade, superando la logica delle riparazioni temporanee e programmando opere destinate a durare nel tempo”.

Per il primo cittadino, la cura delle arterie cittadine è essenziale: “La manutenzione della viabilità rappresenta una priorità assoluta perché significa garantire maggiore sicurezza, migliore qualità della vita e più decoro urbano”. Un progetto che non lascia indietro nessun quartiere, “a conferma dell’attenzione che questa Amministrazione riserva a tutto il territorio comunale”, interessando tanto il centro quanto le frazioni. “Abbiamo ereditato decenni di trascuratezza”, conclude Di Muro, “alla quale però stiamo ponendo concretamente rimedio con il più consistente stanziamento di risorse per gli asfalti nella storia di Ventimiglia”.

Cantieri a tappe per azzerare i disagi

La complessa macchina logistica è stata studiata per avere il minor impatto possibile sulla vita quotidiana della città. Il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Dott. Marco Agosta, assicura che è stato predisposto “un piano tecnico accurato, individuando le situazioni più critiche e programmando interventi che consentiranno di ripristinare completamente i manti gravemente ammalorati e di risolvere problematiche che da tempo penalizzavano la circolazione e la sicurezza”.

Per garantire la fluidità del traffico e non danneggiare l’economia locale, l’organizzazione seguirà regole precise:

“I cantieri saranno organizzati per fasi, così da limitare il più possibile i disagi per residenti, attività economiche e turisti”.

I lavori verranno pianificati in modo rigorosamente sequenziale, con un occhio di riguardo e una particolare attenzione per le aree più sensibili come la passeggiata mare.

Sarà mantenuta “sempre alta l’attenzione sulla corretta esecuzione e sulla qualità delle opere realizzate”.

Prima dell’avvio di ciascuna fase esecutiva, la Polizia Locale emetterà specifiche ordinanze temporanee per regolare al meglio la viabilità e la sosta.