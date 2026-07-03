La grande musica dal vivo torna protagonista a Diano Marina per l’inaugurazione della quindicesima edizione dell’EMD Festival. Sabato 4 luglio, a partire dalle ore 21.30, la splendida cornice di Villa Scarsella ospiterà il concerto-tributo dei “Solid Rockers”. La nota e affermata tribute band imperiese porterà sul palco le atmosfere del rock melodico, proponendo al pubblico i più grandi successi della leggendaria formazione britannica guidata dal chitarrista scozzese Mark Knopfler.

I protagonisti: i Solid Rockers

Il gruppo musicale è nato tra il 2008 e il 2009 da un’idea di Fabrizio Barbera, da sempre grande fan dei Dire Straits. In oltre quindici anni di carriera, i Solid Rockers hanno accumulato una vasta esperienza dal vivo esibendosi in numerosi concerti tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Dopo alcuni cambi di formazione, la band ha trovato il suo equilibrio perfetto con l’attuale sestetto, composto da musicisti di lungo corso:

Fabrizio Barbera: voce e chitarre

voce e chitarre Maurizio Dedoni: basso

basso Luca Giuffrida: batteria

batteria Riccardo Malan: chitarra ritmica

chitarra ritmica Paolo Bertolissi: sax e tastiere

sax e tastiere Riccardo Sasso: pianoforte e tastiere

Il mito dei Dire Straits rivive sotto le stelle

Lo spettacolo dei Solid Rockers si distingue per un sound curato nei minimi dettagli, capace di abbracciare l’intera discografia della storica band inglese. Durante la serata non mancheranno i successi planetari che hanno fatto la storia della musica: da Sultans of Swing a Money for Nothing, passando per Tunnel of Love, Brothers in Arms (omonimo dell’album capolavoro del 1985, tra i più venduti di sempre) e la celebre Romeo & Juliet.

Un omaggio doveroso a una band nata nel 1977 – il cui nome ironizzava sulle iniziali ristrettezze economiche dei fondatori (Mark e David Knopfler, John Illsley e Pick Withers) – e capace di vendere oltre 120 milioni di dischi nel mondo. Un percorso costellato di premi (quattro Grammy, tre Brit Awards, due Mtv Video Music Awards e uno Juno Awards), culminato con l’inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2018, anni dopo lo scioglimento ufficiale avvenuto nel 1995.

Il programma completo dell’EMD Festival 2026

L’evento inaugurale apre un cartellone ricco di appuntamenti. Il festival, che prevede un totale di sette serate, è organizzato dall’associazione Ritorno all’Opera in collaborazione con il gruppo Amici della Musica del Golfo Dianese, e gode della partecipazione e del sostegno del Comune di Diano Marina, oltre al patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.

Ecco il calendario delle prossime serate in programma:

Sabato 4 luglio: The Best of Dire Straits – Concerto tributo con i Solid Rockers.

The Best of Dire Straits – Concerto tributo con i Solid Rockers. Sabato 11 luglio: Arcipelago di segni – Spettacolo di balletto a cura del Deos Danse Ensemble Opera Studio, con la partecipazione in apertura della Scuola New Movanimart.

Arcipelago di segni – Spettacolo di balletto a cura del Deos Danse Ensemble Opera Studio, con la partecipazione in apertura della Scuola New Movanimart. Venerdì 24 luglio: Carmina Burana – Cantata scenica corale di Carl Orff, eseguita dai Cori filarmonici di Nizza e Sanremo, con solisti, pianisti e i percussionisti del Cnr di Nizza.

Carmina Burana – Cantata scenica corale di Carl Orff, eseguita dai Cori filarmonici di Nizza e Sanremo, con solisti, pianisti e i percussionisti del Cnr di Nizza. Venerdì 7 agosto: Paul McCartney e i Beatles – Concerto-racconto tra teatro e musica con Gianmarco Tognazzi e l’orchestra da camera Saverio Mercadante.

Paul McCartney e i Beatles – Concerto-racconto tra teatro e musica con Gianmarco Tognazzi e l’orchestra da camera Saverio Mercadante. Giovedì 13 agosto: Elton John Tribute Show – Spettacolo tributo con la band The One.

Elton John Tribute Show – Spettacolo tributo con la band The One. Lunedì 17 agosto: Una Notte a Hollywood (La musica dei sogni) – Le colonne sonore più belle eseguite dall’Ensemble femminile Le Muse, con le voci di Angelica Depaoli e Max Di Lullo.

Una Notte a Hollywood (La musica dei sogni) – Le colonne sonore più belle eseguite dall’Ensemble femminile Le Muse, con le voci di Angelica Depaoli e Max Di Lullo. Mercoledì 26 agosto: Tre come Noi – Serata all’insegna del grande jazz con Dado Moroni (pianoforte), Rosario Bonaccorso (contrabbasso) e Hamid Drake (batteria).

Prevendite e Informazioni utili

I biglietti per l’evento inaugurale e per i successivi spettacoli prevedono posti numerati e sono già disponibili all’acquisto.

Online: Sul sito www.ticket.it

Sul sito www.ticket.it A Diano Marina: Presso l’ufficio di via Cavour 30 (aperto dal 2 luglio, nei giorni di giovedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30).

Presso l’ufficio di via Cavour 30 (aperto dal 2 luglio, nei giorni di giovedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30). A San Bartolomeo al Mare: Presso l’agenzia Gianna Viaggi, in via Aurelia 137 (negli orari di apertura).

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale emdfestival.it, scrivere all’indirizzo e-mail info@emdfestival.it, seguire i canali social (Facebook e Instagram) o contattare l’infoline al numero 351.4221860 (disponibile anche via WhatsApp).