L’Amministrazione comunale di Alessandria ha ufficializzato un’importante agevolazione per gli aventi diritto all’accesso nella Zona a Traffico Limitato (ZTL). È stata infatti disposta la proroga della validità delle autorizzazioni per il transito e la sosta, originariamente in scadenza il 30 giugno. I permessi, rilasciati dal Nucleo Z.T.L. dell’U.O.T. Traffico, resteranno automaticamente validi fino al 31 dicembre 2026, sollevando così gli utenti dalla necessità di procedere al rinnovo immediato.

Le categorie interessate dalla proroga

Il provvedimento dell’Amministrazione va ad agevolare un’ampia fascia di utenza, comprendendo le diverse tipologie di autorizzazioni previste dal Regolamento comunale per l’accesso, la circolazione e la sosta all’interno dell’area regolamentata.

Nello specifico, il prolungamento della validità fino alla fine dell’anno è destinato a:

Cittadini che trasferiscono la propria residenza o il proprio domicilio all’interno della ZTL.

Proprietari o usufruttuari di immobili ubicati all’interno dell’area.

Titolari di imprese individuali, società, attività commerciali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aventi sede nella ZTL.

Maggiori informazioni e contatti

Per chiunque avesse necessità di consultare la documentazione o desiderasse ulteriori informazioni sulle modalità di accesso, circolazione e sosta nella Zona a Traffico Limitato cittadina, il Comune di Alessandria ricorda che è possibile visitare la pagina dedicata ai titoli autorizzativi direttamente sul sito istituzionale dell’Ente: https://www.comune.alessandria.it/servizi/permessi-transito-sosta-zona-traffico-limitato-ztl.