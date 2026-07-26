La città di Bordighera si prepara a vivere una settimana intensa e variegata, all’insegna della cultura, dello sport, del divertimento e della gastronomia. Da lunedì 27 luglio fino a domenica 2 agosto 2026, cittadini e turisti potranno scegliere tra un ricco programma di iniziative, che spaziano dalla celebrazione degli 80 anni della Rari Nantes Bordighera alle serate d’autore, senza dimenticare rassegne teatrali, mercatini e appuntamenti pensati per i più piccoli.

Gastronomia, natura e intrattenimento per famiglie

I primi giorni della settimana offrono un mix di convivialità e scoperte culturali:

Da lunedì 27 a mercoledì 29 luglio: Sul Lungomare Argentina, a partire dalle ore 19:00, va in scena “Un Mare di Sapori”. Un’occasione per scoprire le eccellenze del territorio in collaborazione con Confcommercio.

Sul Lungomare Argentina, a partire dalle ore 19:00, va in scena “Un Mare di Sapori”. Un’occasione per scoprire le eccellenze del territorio in collaborazione con Confcommercio. Martedì 28 luglio: Presso il Piazzale Mediterraneo (Ex Piazzale dei Pennoni), il Bordilandiapark organizza “Face Art – Ops! Teatro”, un appuntamento dedicato ai bambini con truccabimbi e caricaturista.

Presso il Piazzale Mediterraneo (Ex Piazzale dei Pennoni), il Bordilandiapark organizza “Face Art – Ops! Teatro”, un appuntamento dedicato ai bambini con truccabimbi e caricaturista. Mercoledì 29 luglio (ore 14:30): Appuntamento speciale intitolato “Di là dal ficus tra gli erbari” presso il Museo Bicknell. Un viaggio nella biblioteca naturalistica per ammirare gli storici erbari originali di Clarence Bicknell. Per partecipare è richiesta la prenotazione.

Lo sport in festa: gli 80 anni della Ranabo

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, la Rotonda di Sant’Ampelio ospiterà i festeggiamenti per gli 80 anni della Rari Nantes Bordighera. L’evento, patrocinato dal Comune, propone tre giorni di sport, musica dal vivo e postazioni food & beverage:

Venerdì 31 luglio: Alle ore 18:30 via al torneo per i nati negli anni 2014-2017, mentre alle 21:00 scenderanno in campo le squadre per il torneo “Vecchie Glorie Ranabo”.

Alle ore 18:30 via al torneo per i nati negli anni 2014-2017, mentre alle 21:00 scenderanno in campo le squadre per il torneo “Vecchie Glorie Ranabo”. Sabato 1° agosto: Alle 18:30 torneo riservato ai nati nel 2012-2013; a seguire, alle 21:00, il torneo per i nati tra il 2008 e il 2011.

Alle 18:30 torneo riservato ai nati nel 2012-2013; a seguire, alle 21:00, il torneo per i nati tra il 2008 e il 2011. Domenica 2 agosto (ore 9:30): Spazio al Minibasket per le categorie Pulcini e Scoiattoli. Per i tornei è necessaria l’iscrizione, effettuabile tramite i contatti indicati dall’organizzazione.

La grande rassegna “E… State in Tenco”

Il fine settimana vedrà protagonista la rassegna culturale presso i Giardini Lowe in Via Vittorio Veneto (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria per posti limitati):

Sabato 1 agosto: Alle 21:00 presentazione del libro “Io Dico”, omaggio a Giorgio Faletti. Alle 21:30 Andrea Scanzi e Borderlobo andranno in scena con “Canzoni per la Pace”, un racconto musicale impreziosito da brani di Bob Dylan, Bruce Springsteen e Fabrizio De André.

Alle 21:00 presentazione del libro “Io Dico”, omaggio a Giorgio Faletti. Alle 21:30 Andrea Scanzi e Borderlobo andranno in scena con “Canzoni per la Pace”, un racconto musicale impreziosito da brani di Bob Dylan, Bruce Springsteen e Fabrizio De André. Domenica 2 agosto: Si comincia alle 21:00 con la presentazione del volume “Amilcare e Sanremo”, seguito alle 21:20 dal concerto di Luca Romagnoli. Alle 22:00 gran finale con l’atteso concerto piano e voce di Morgan, tra canzone d’autore e contaminazioni sonore.

Teatro, tradizioni e mercatini nel fine settimana

Il weekend bordigotto sarà arricchito da ulteriori iniziative distribuite tra il centro cittadino e le frazioni:

Sabato 1 e domenica 2 agosto (ore 18:30 e 19:30): Nell’antico sentiero del Beodo andrà in scena “PASSAGGI ILLUSTRI – Lo straordinario mondo di Monet tra arte e vita”. Lo spettacolo teatrale itinerante necessita di prenotazione obbligatoria.

Nell’antico sentiero del Beodo andrà in scena “PASSAGGI ILLUSTRI – Lo straordinario mondo di Monet tra arte e vita”. Lo spettacolo teatrale itinerante necessita di prenotazione obbligatoria. Sabato 1 agosto (Sasso): Appuntamento con il “Carnevale d’Estate”. Divertimento garantito grazie a maschere, coriandoli, artisti di strada e ballerine brasiliane, con navetta a disposizione.

Appuntamento con il “Carnevale d’Estate”. Divertimento garantito grazie a maschere, coriandoli, artisti di strada e ballerine brasiliane, con navetta a disposizione. Sabato 1 agosto (dalle 17:00 alle 23:00): Nel centro storico spazio a “Creatori & artisti in paese”, con esposizioni e dimostrazioni nelle piazze e nei caruggi.

Nel centro storico spazio a “Creatori & artisti in paese”, con esposizioni e dimostrazioni nelle piazze e nei caruggi. Domenica 2 agosto (dalle 8:00 alle 19:00): Sul Lungomare Argentina torna il tradizionale “Mercatino dell’antiquariato”, storica mostra mercato dedicata al collezionismo e al vintage.