Una bellissima notizia arriva dall’ospedale Santo Spirito: il Punto Nascita di Casale Monferrato ha infatti accolto ben 12 neonati contemporaneamente. L’eccezionale evento è stato condiviso per rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che operano all’interno della struttura per il bene della comunità.

Un traguardo di vita per l’Ospedale Santo Spirito

A diffondere l’entusiasmante aggiornamento alla cittadinanza è stato Federico Riboldi, che ha voluto condividere pubblicamente questo straordinario momento di vitalità del reparto maternità. Attraverso un suo messaggio, ha infatti annunciato quella che ha definito “Una bella notizia dall’ospedale Santo Spirito”, sottolineando con orgoglio come “il Punto Nascita di Casale Monferrato ha accolto contemporaneamente 12 neonati”.

Il ringraziamento a chi opera per la comunità

Di fronte a un afflusso così eccezionale, che ha inevitabilmente richiesto un grande sforzo organizzativo e medico, Riboldi ha colto l’occasione per esprimere profonda gratitudine verso lo staff ospedaliero. Ha rivolto “Un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno operano con abnegazione per la nostra comunità”.

Il messaggio, contrassegnato dagli hashtag dedicati alla sanità e alla centralità del Piemonte, si è poi concluso con un augurio diretto a tutti i cittadini: “Buona domenica, per aspera ad astra!”.

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