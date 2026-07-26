Dal 27 luglio al 7 agosto, il suggestivo scenario di Monleale Alto, riconosciuto come uno dei borghi più belli d’Italia, farà da cornice a “Danza al Tramonto”. L’iniziativa propone un servizio fotografico e video esclusivo, pensato per immortalare l’arte e i movimenti dei partecipanti sfruttando la magica luce che caratterizza il finire della giornata.

Immagini senza tempo

Il progetto nasce con l’intento di unire l’espressività artistica alla bellezza paesaggistica locale. L’obiettivo degli organizzatori è infatti quello di offrire ai partecipanti la possibilità di trasformare la propria arte in “immagini senza tempo”, lasciandosi ritrarre mentre si è immersi nella luce più magica e suggestiva della giornata, all’interno del contesto storico e architettonico di Monleale Alto.

Come partecipare e prenotare

L’evento si svilupperà nell’arco di quasi due settimane, ma l’organizzazione ha previsto un numero chiuso di partecipanti. Di seguito tutte le informazioni essenziali per aderire all’iniziativa:

Date: Dal 27 luglio al 7 agosto.

Dal 27 luglio al 7 agosto. Disponibilità: I posti per aderire al servizio sono limitati.

I posti per aderire al servizio sono limitati. Modalità di accesso: La prenotazione è strettamente obbligatoria.

La prenotazione è strettamente obbligatoria. Recapito telefonico per info e prenotazioni: 349 7064669.

349 7064669. Contatto social: Pagina Instagram @fabiobellinzoni_photography.