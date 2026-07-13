Prosegue il percorso di valorizzazione e completamento di Palazzo Guidobono a Tortona: l’Amministrazione comunale ha ufficialmente affidato la fornitura di vetrine e strutture espositive dedicate al Museo Archeologico. L’intervento mira a potenziare le sale del piano interrato della struttura, garantendo una collocazione adeguata ai reperti e rispondendo alle specifiche indicazioni fornite dalla Soprintendenza.

Un progetto museale in costante crescita

L’operazione si inserisce nell’ambito del più ampio piano di riqualificazione che sta trasformando il prestigioso edificio tortonese in un vero e proprio “palazzo dei musei”. Il progetto ha già raggiunto tappe fondamentali negli scorsi mesi, tra cui:

L’inaugurazione delle prime sale espositive del piano terra nel luglio 2023.

L’allestimento del giardino archeologico e del deposito di via Cereti.

La parziale sistemazione di diverse sale interne e la manutenzione dei resti delle domus romane nel piano interrato.

L’allestimento del piano primo, destinato a Pinacoteca comunale.

La nuova fornitura per il Museo Archeologico

Il nuovo affidamento riguarda nello specifico l’acquisto di arredi museali — vetrine e strutture espositive — studiati per integrare l’allestimento delle sale ipogee. Questo intervento, approvato in seguito a un aggiornamento del progetto esecutivo richiesto per valorizzare al meglio le collezioni, è stato autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

I dettagli dell’affidamento

La fornitura è stata assegnata alla ditta “Bergadano Officine sas” di Asti, selezionata in virtù delle proprie documentate esperienze pregresse nel settore. Il percorso che ha portato all’assegnazione è avvenuto tramite una procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement Sintel, garantendo trasparenza e rispetto dei principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.

L’ingegner Laura Lucotti, dirigente del Settore Lavori Pubblici, è stata confermata come Responsabile del Progetto, con il compito di seguire la corretta esecuzione della fornitura che permetterà di compiere un ulteriore passo in avanti verso il completamento dell’offerta culturale cittadina.