Un fine settimana all’insegna della musica, del cibo e della convivialità attende i cittadini con due appuntamenti sul territorio. Tra sabato 1 e domenica 2 agosto 2026, Villaromagnano e Carezzano si preparano ad animare le serate estive con due eventi: il concerto live della band “Six No More” presso il Bar Villetta e la tradizionale Festa Patronale carezzanese, caratterizzata da food truck, prodotti locali e dj set.

Sabato a Villaromagnano: Live Music e street food

Il primo appuntamento del weekend si terrà sabato 1 agosto 2026 a Villaromagnano, presso il Bar Villetta situato in Corso Italia, 8. La serata sarà caratterizzata dall’esibizione di musica dal vivo della band “Six No More”, il cui inizio è programmato per le ore 21:30.

Ad anticipare il concerto, a partire dalle ore 19:00, sarà attivo un servizio food che proporrà diverse specialità. Il menù prevede panini con:

Salamella

Hamburger

Carne di Cavallo

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Andrea al numero 3347638503. Gli organizzatori fanno sapere che, in caso di maltempo, l’evento si svolgerà regolarmente all’interno del salone della SOMS.

Domenica a Carezzano: Festa Patronale e Food Truck

I festeggiamenti proseguiranno domenica 2 agosto 2026 a Carezzano, in occasione della Festa Patronale 2026. L’evento prenderà il via a partire dalle ore 20:00 e proporrà un abbinamento tra gastronomia e intrattenimento musicale.

Il programma della serata prevede:

La presenza di Food Truck ed espositori di prodotti locali.

Intrattenimento musicale curato dal DJ Luciano Boido.