Domenica 2 agosto 2026, la suggestiva cornice di Piazza della Vittoria e dei giardini pubblici di Cabella Ligure ospiterà per l’intera giornata il tradizionale Mercatino di Artigianato, Antiquariato, Hobbistica e non solo. L’appuntamento, tra i più attesi dell’estate in Val Borbera, aprirà i battenti alle ore 9:00 e vedrà la presenza di oltre 60 banchi, confermando il grande richiamo della manifestazione che ha fatto registrare il tutto esaurito nella richiesta degli spazi espositivi.

Un viaggio tra vintage, creatività e collezionismo

Passeggiando tra gli stand, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un percorso ricco di curiosità, creatività e prodotti artigianali. L’offerta sarà estremamente variegata e suddivisa in diverse aree di interesse:

Antiquariato e collezionismo: oggetti vintage e di modernariato, mobili, complementi d’arredo, ceramiche, vetri, quadri, libri, vinili, fumetti, cartoline e francobolli.

oggetti vintage e di modernariato, mobili, complementi d’arredo, ceramiche, vetri, quadri, libri, vinili, fumetti, cartoline e francobolli. Artigianato e hobbistica: bigiotteria fatta a mano, lavorazioni in legno, uncinetto, crochet, cucito creativo, decorazioni in stile shabby chic, decoupage, sassi dipinti, oggetti in cera, bottiglie decorate e ghirlande.

bigiotteria fatta a mano, lavorazioni in legno, uncinetto, crochet, cucito creativo, decorazioni in stile shabby chic, decoupage, sassi dipinti, oggetti in cera, bottiglie decorate e ghirlande. Idee regalo e natura: abbigliamento, accessori, borse artigianali, giocattoli, candele, saponi artigianali, piante grasse, articoli floreali, lavanda e oli essenziali.

Le eccellenze enogastronomiche del territorio

Grande protagonista della giornata sarà l’enogastronomia locale, con una ricca proposta pensata per valorizzare i sapori dell’Appennino. I visitatori potranno scoprire e gustare numerosi prodotti, tra cui:

Salumi, formaggi e prodotti caseari.

Miele, derivati e zafferano.

Marmellate e prodotti a base di rose.

Vino, ortaggi e specialità da forno, con un’attenzione particolare alle proposte senza glutine e senza lattosio.

Organizzazione e informazioni utili

L’evento, a ingresso completamente libero, è organizzato dal Comune di Cabella Ligure in collaborazione con l’Associazione Roba da Streije. La manifestazione, ormai un punto di riferimento per il Basso Piemonte e le regioni limitrofe, è inserita nel calendario regionale delle manifestazioni locali e rientra nel più ampio programma “Cabella Estate – Progetto di valorizzazione territoriale tra storie, sapori e cammini dell’Appennino”, finanziato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell’ambito del Bando TERRE BELLE 2026.

Per richiedere ulteriori informazioni sulla giornata è possibile contattare il Comune di Cabella Ligure al numero 0143 919557. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono inoltre consultabili sul sito istituzionale del Comune o tramite l’app “LaMiaCittà”.

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