Il giovane ciclista tortonese Giovanni Bosio si è laureato Campione Italiano Junior di Cross Country (XCO) 2026, conquistando la prestigiosa maglia tricolore al termine di una gara avvincente. Al suono della campana dell’ultimo giro, il talento locale è passato da solo al comando, tagliando il traguardo davanti agli avversari Jacopo Putaggio e Filippo Cazzaniga per festeggiare un titolo meritatissimo.

La gara e il testa a testa decisivo

I ragazzi sono scattati alle 9:00 per affrontare sei giri. In griglia, tra i 141 partenti sui 146 iscritti, Bosio si presentava già come uno dei principali favoriti, forte del successo ottenuto all’Italia Bike Cup.

La corsa ha regalato grande spettacolo fin dai primi chilometri:

Al termine del secondo passaggio al comando sono transitati insieme Riccardo Fasoli, Giovanni Bosio e Paolo Costa.

Alle loro spalle, staccati di appena tre secondi, pedalavano Filippo Cazzaniga e Jacopo Putaggio.

Nel giro successivo il gruppo di testa si è spezzato lasciando al comando solamente Bosio e Fasoli.

Il momento decisivo si è consumato durante un serrato testa a testa tra Bosio e il bergamasco Fasoli, quando quest’ultimo è rimasto vittima di un problema meccanico. Da lì in poi, la strada verso il tricolore si è spianata per l’atleta di Tortona. Negli ultimi metri il margine si è ridotto, ma Bosio ha comunque conservato otto secondi su Jacopo Putaggio e dieci su Filippo Cazzaniga tagliando in perfetta solitudine il traguardo come faceva ai tempi l’immenso Fausto Coppi.

Le parole del neocampione italiano

Grande la soddisfazione per il giovane atleta, che subito dopo l’arrivo ha commentato a caldo la sua impresa, svelando anche i suoi obiettivi futuri:

«Vengo da un ottimo momento di forma, con la squadra volevamo mantenere la doppia attività anche quest’estate e sono arrivato a questo appuntamento nel migliore dei modi. Quando ho visto Fasoli mettere giù il piede nel tratto tecnico del bosco ho capito che era momento di attaccare per portarmi a casa il tricolore, che spero di onorare presto nei prossimi appuntamenti internazionali. Europei e Mondiali (in casa) sono una grande emozione : spero di essermi guadagnato la maglia azzurra.»

Un palmarès di successi straordinari

Il trionfo al Campionato Italiano XCO 2026 è solo l’ultimo in ordine di tempo per Giovanni Bosio, che vanta già una bacheca ricca di risultati eccezionali a livello nazionale:

Vicecampione Italiano MTB 2025: Ai Campionati Italiani Giovanili di Albenga-Campochiesa (categoria allievi 2° anno), Bosio, all’epoca in sella per la Cicli Fiorin, aveva conquistato un’ottima medaglia d’argento dietro a Roberto Pinna.

Ai Campionati Italiani Giovanili di Albenga-Campochiesa (categoria allievi 2° anno), Bosio, all’epoca in sella per la Cicli Fiorin, aveva conquistato un’ottima medaglia d’argento dietro a Roberto Pinna. Tris nel Ciclocross: Un’impresa quasi impossibile nel ciclismo è quella di confermarsi per tre volte di fila, ma il tortonese si è laureato Campione Italiano di ciclocross per tre anni consecutivi, trionfando nel 2023 (nel Trevigiano), nel 2024 (a Castelletto di Serravalle) e all’inizio del 2025 (a Follonica).

Un’impresa quasi impossibile nel ciclismo è quella di confermarsi per tre volte di fila, ma il tortonese si è laureato Campione Italiano di ciclocross per tre anni consecutivi, trionfando nel 2023 (nel Trevigiano), nel 2024 (a Castelletto di Serravalle) e all’inizio del 2025 (a Follonica). Oro in Staffetta: Ai Campionati Italiani Giovanili di ciclocross del 2025, in sella per la formazione lombarda Salus Seregno, Bosio ha dominato anche la prova della staffetta mista insieme ai compagni Michel Careri, Nicolò Maglietti e Sara Peruta. Il quartetto ha fatto segnare il tempo di 24’51”, precedendo i secondi classificati di ben 22 secondi.