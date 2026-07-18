Nell’ambito di una imponente operazione di polizia giudiziaria estesa su tutto il territorio nazionale, la Polizia di Stato ha inferto un duro colpo alla criminalità anche in provincia di Alessandria. L’offensiva, mirata a contrastare i reati predatori, lo spaccio di stupefacenti e l’immigrazione clandestina, ha portato nel capoluogo alessandrino all’arresto di tre persone e al sequestro di droga, inserendosi in una massiccia mobilitazione che ha visto impiegati mille agenti in decine di province italiane.

I risultati sul territorio alessandrino: arresti e sequestri

L’attività svolta dagli uomini e dalle donne della Questura, costantemente impegnati nel controllo del territorio, ha garantito riscontri di grande rilievo. Le operazioni si sono concentrate sia sul contrasto alla vendita di droga sia sulla prevenzione dei delitti contro il patrimonio.

Nello specifico, l’intervento delle forze dell’ordine ha portato a:

Un arresto per furto in abitazione: un soggetto è stato colto in flagranza di reato mentre si introduceva in una casa.

un soggetto è stato colto in flagranza di reato mentre si introduceva in una casa. Un arresto per furti seriali: un individuo, specializzato in reati predatori all’interno dei supermercati ai danni di famiglie e anziani, è stato fermato e assicurato alla giustizia.

un individuo, specializzato in reati predatori all’interno dei supermercati ai danni di famiglie e anziani, è stato fermato e assicurato alla giustizia. Un arresto per spaccio: un cittadino straniero è stato condotto in carcere per detenzione ai fini di spaccio.

un cittadino straniero è stato condotto in carcere per detenzione ai fini di spaccio. Sequestro di stupefacenti: l’operazione antidroga ha permesso di togliere dal mercato circa 330 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina.

Movida, controlli a tappeto e immigrazione

Gli agenti della Squadra Mobile, con il prezioso supporto della Sezione Volanti e del Nucleo Prevenzione Crimine, hanno passato al setaccio le piazze, i principali luoghi di aggregazione giovanile e oltre 7 locali pubblici legati alla cosiddetta “movida”.

Durante questi servizi mirati alla ricerca di armi e oggetti contundenti, sono stati controllati 16 veicoli e identificate 188 persone (di cui 129 italiani e 59 stranieri). Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno dell’immigrazione clandestina: la Polizia ha infatti rintracciato un cittadino straniero che non aveva rispettato l’ordine di lasciare il territorio nazionale emesso in precedenza dal Questore di Alessandria, individuando inoltre un secondo soggetto la cui posizione è risultata irregolare.

I numeri della maxi-operazione nazionale

I risultati ottenuti nell’Alessandrino si inseriscono nel più vasto piano d’azione coordinato dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, che ha coinvolto i poliziotti delle Squadre Mobili e dei Reparti Prevenzione Crimine di quasi tutta Italia. L’obiettivo principale è stato il contrasto alle devianze giovanili, alle risse, alle estorsioni e ai comportamenti illeciti veicolati anche sui social network.

A livello nazionale, i numeri dell’operazione restituiscono le dimensioni dell’intervento:

Controlli: verificate 187.956 persone (di cui quasi 20.000 minorenni), 1.182 immobili, 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali.

verificate 187.956 persone (di cui quasi 20.000 minorenni), 1.182 immobili, 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali. Arresti e denunce: 539 persone arrestate o fermate (di cui 47 minori) e oltre 950 denunciate a piede libero.

539 persone arrestate o fermate (di cui 47 minori) e oltre 950 denunciate a piede libero. Sequestri di droga e armi: recuperati 41 kg di cocaina, 660 kg tra cannabinoidi e hashish, 2 kg di ketamina e droghe sintetiche, oltre a 49 armi da fuoco, 87 armi bianche e numerosi strumenti atti a offendere.

recuperati 41 kg di cocaina, 660 kg tra cannabinoidi e hashish, 2 kg di ketamina e droghe sintetiche, oltre a 49 armi da fuoco, 87 armi bianche e numerosi strumenti atti a offendere. Web e social: individuati 973 profili inneggianti all’odio, alla violenza fisica contro le Forze di Polizia e all’uso di armi, per i quali è stato richiesto l’oscuramento.